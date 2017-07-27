به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارشاد اسلامی استان سمنان، محمدرضا سوقندی در آیین اختتامیه سیزدهمین جشنواره داستان‌های رضوی کبوتر حرم در مجتمع فرهنگی هنری فرهنگسرای کومش سمنان، افزود: با راه اندازی این بانک، اطلاعات شش هزار و ۲۴۰ نفر از شرکت کنندگان دورهای مختلف جشنواره داستان‌های رضوی کبوتر حرم به ثبت رسیده است.

وی به انتشار شش جلد کتاب داستان‌های رضوی از دوره های قبلی این جشنواره خبر داد و گفت: برای این دور جشنواره نیز علاوه بر کتاب داستان‌های برگزیده، سه جلد کتاب داستان بلند به صورت مستقل چاپ و منتشر خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه موضوع برگزاری بین المللی جشنواره داستان‌های رضوی هم در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: این جشنواره پس از ۱۳ سال و در دهه دوم فعالیت خود که به دهه تشکیلاتی و گفتمان سازی ادبیات در سطح ملی می دانیم، رسیده است.

سوقندی با اشاره به اینکه با فضای به وجود آمده، دهه دوم فعالیت این جشنواره باید دهه تحول داستان نویسان در کشور باشد، گفت: فرهنگ و هنر مانند یک ساختمان است و ادبیات زیربنا و شالوده آن است که اگر مقاوم و مستحکم باشد فرهنگ نیز مقاوم خواهد شد.

یک هزار و ۷۷۴ اثر از یک هزار و ۲۰۵ شرکت کننده به سیزدهمین جشنواره داستان‌های رضوی کبوتر حرم ارسال شد و هنرمندان خوشنویس سمنان اقدام به کتابت چهل حدیث رضوی در حاشیه سیزدهمین جشنواره داستان‌های رضوی کردند.