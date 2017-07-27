به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر «الشتر» در استان لرستان را لرزاند که این زمین لرزه خرم آباد را هم تکان داد و مردم مرکز استان این زلزله را احساس کردند.

رضا آریایی مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمین لرزه ای با شدت ۲.۷ ریشتر در شهر الشتر لرستان به وقوع پیوست.

آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه و ۳۹ ثانیه پیش از ظهر امروز پنجشنبه اعلام کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را ۵ کیلومتری از سطح زمین دانست و گفت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۶۸۹ و ۴۸.۳۰۳ بوده است.

بنابر این گزارش، استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.