به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیلی با بیان اینکه برای بهره برداری از مترو اصفهان در محور تاریخی این شهر در ابتدای امر چالش‌هایی بین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد، اظهار داشت: این در حالی بود که پیرو جلساتی که سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان با سازمان میراث فرهنگی جهانی یونسکو و ایکوموس داشت و طبق تجربیاتی که در سطح دنیا وجود داشت این مساله به لحاظ فنی امکان پذیر بود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علم و صنعت به عنوان ناظر سازمان میراث فرهنگی تمام مراحل اجرای پروژه مترو اصفهان در محوطه تاریخی از زمان قبل، حین و بعد از اجرا بر این پروژه نظارت کند، ابراز داشت: بر این اساس در قسمت روسازی قسمت میانی که قرار است خط ریلی باشد سیستم کنترل ارتعاشات پیاده شد و نظارت بر این بخش را انجام دادیم.

کارشناس دانشگاه علم و صنعت ناظر بر فعالیت‌های مترو اصفهان با تاکید بر اینکه این لایحه‌های ارتجاعی در قالب نواری سبز رنگ در خطوط ریل گذاری در محور چهار باغ قابل مشاهده است، افزود: باید توجه داشته باشیم که این سیستم روسازی در همه ایام به صورت مانیتورینگ که در سی و سه پل، مدرسه چهار باغ و سر درب خیمه گاه مستقرشده‌اند، رصد می شود.

وی تصریح کرد: این سیستم پایش می‌تواند نشان دهد که وضعیت بنای تاریخی چگونه است و داده‌ها را هر روز می توان رصد کرد و چنانچه لرزش از حد مجاز بین‌المللی خارج شود این سیستم اعلام خطر خواهد کرد.