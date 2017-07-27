۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

نماینده دانشگاه علم و صنعت ناظر بر فعالیت‌های مترو اصفهان:

راه‌اندازی سیستم کاهنده ارتعاش و مانیتورینگ لرزش مترو درچهارباغ

اصفهان - نماینده دانشگاه علم و صنعت ناظر بر فعالیت‌های مترو اصفهان گفت: سیستم کاهنده ارتعاش و مانیتورینگ لرزش مترو درچهارباغ راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیلی با بیان اینکه برای بهره برداری از مترو اصفهان در محور تاریخی این شهر در ابتدای امر چالش‌هایی بین شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به وجود آمد، اظهار داشت: این در حالی بود که پیرو جلساتی که سازمان قطار شهری شهرداری اصفهان با سازمان میراث فرهنگی جهانی یونسکو و ایکوموس داشت و طبق تجربیاتی که در سطح دنیا وجود داشت این مساله به لحاظ فنی امکان پذیر بود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علم و صنعت به عنوان ناظر سازمان میراث فرهنگی تمام مراحل اجرای پروژه مترو اصفهان در محوطه تاریخی از زمان قبل، حین و بعد از اجرا بر این پروژه نظارت کند، ابراز داشت: بر این اساس در قسمت روسازی قسمت میانی که قرار است خط ریلی باشد سیستم کنترل ارتعاشات پیاده شد و نظارت بر این بخش را انجام دادیم.

کارشناس دانشگاه علم و صنعت ناظر بر فعالیت‌های مترو اصفهان با تاکید بر اینکه این لایحه‌های ارتجاعی در قالب نواری سبز رنگ در خطوط ریل گذاری در محور چهار باغ قابل مشاهده است، افزود: باید توجه داشته باشیم که این سیستم روسازی در همه ایام به صورت مانیتورینگ که در سی و سه پل، مدرسه چهار باغ و سر درب خیمه گاه مستقرشده‌اند، رصد می شود.

وی تصریح کرد: این سیستم پایش می‌تواند نشان دهد که وضعیت بنای تاریخی چگونه است و داده‌ها را هر روز می توان رصد کرد و چنانچه لرزش از حد مجاز بین‌المللی خارج شود این سیستم اعلام خطر خواهد کرد.

