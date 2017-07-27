به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مختاری رییس دانشگاه مذاهب اسلامی و هیأت همراه در سفر به کشور قرقیزستان، بنا به دعوت وزارت علوم این کشور، جلسه ای با معاون همکاریهای بین المللی این وزارتخانه داشت.

در این جلسه بر روی اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی میان دو کشور تأکید شد و باتوجه به اهمیت اسلام و لزوم تعمیق هر چه بیشتر میان مسلمانان جهت تشکیل امت واحده اسلامی و با عنایت به ظرفیت های بالای علمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاداتی جهت تعمیق همکاریهای مشترک علمی و پژوهشی، خصوصا در زمینه های طب اسلامی میان طرفین مطرح گردید.

همچنین در این دیدار، مقام قرقیزی ضمن خوشامدگویی و تاکید بر اشتراکات فراوان میان دو کشور، ایران را دارای سطح بالای علمی در دنیا دانست و همکاری با جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه مذاهب اسلامی را افتخاری برای کشور متبوع خود خواند.