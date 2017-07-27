آمادگی هلال احمر ایران برای آموزش امداد و نجات به دیگر کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدحمید جمال الدینی در دیدار با رؤسای صلیب سرخ کشورهای اکوادور لسوتو و بنین گفت: نظام شبکه ای بهداشت جمعیت هلال احمر ایران، نمونه موفقی از حضور کنشگران محلی و داوطلبان آموزش دیده است.

وی ضمن اعلام آمادگی برای همکاری در زمینه های حمایت های آموزشی، پژوهشی با توجه به دانش و تجربیات هلال احمر ایران، افزود: با ایجاد شبکه بهداشت با حضور داوطلبان مردمی می توان به رشد ارتقاء شاخص های بهداشتی و سلامتی در کشور کمک کرد.

وی ضمن معرفی الگوهای دیگری برای همکاری مشترک، به توانایی این معاونت برای برگزاری دوره های آموزش مجازی از راه دور برای امدادگران و داوطلبان آن کشورها اشاره کرد و گفت: هلال احمر ایران با در اختیار قراردادن تجربیات موفق خود در طراحی اپلیکیشن های آموزشی، می تواند در این راستا به دیگر جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ دیگر کشورها کمک کند.

ویکتوریا آلبان دوتورس ،رئیس صلیب سرخ اکوادور ضمن تشکر از ارائه مدل فعالیت پژوهشی در جمعیت هلال احمر ایران خاطرنشان کرد: باید شعاری حتی انتزاعی مبنی بر اینکه همه باید دنبال صلح باشند، ایجاد و از آموزش همواره حمایت و پشتیبانی شود.

سیلاس موسوهیلی ،رئیس صلیب سرخ لسوتو با تشریح چالش های موجود در آن کشور تمایل خود را جهت استفاده از تجربیات هلال احمر ایران در زمینه آموزش همگانی اعلام کرد.

وی همچنین گستردگی فعالیت جمعیت هلال احمر ایران را به اندازه یک دولت مستقل دانست و ابراز امیدواری کرد با استفاده از تجربیات کشورهای موفقی همچون ایران در پیشبرد هدف های کلان جمعیت ملی خود و توانمندسازی نیروهای داوطلب و امدادگر گام های بزرگی بردارند.

ماتیاس آوها آگولیگان رئیس صلیب سرخ کشور بنین، علاقه مندی خود را برای همکاری های بیشتر در زمینه های آموزشی پژوهشی و فناوری، با توجه به ظرفیت های جمعیت هلال احمر پس از انعقاد یادداشت تفاهمی به همین منظور اعلام داشت.