راه اندازی قطار گردشگری لرستان و ارس در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، محسن یاوری در جمع خبرنگاران درباره قطار گردشگری گفت: این قطار که با همکاری بخش خصوصی راه اندازی شده هر هفته پنجشنبه ها مسیر تهران- سوادکوه را طی کرده و با هدف بازدید از ابنیه تاریخی این مسیر و نقاط گردشگری این خط آهن توقف هایی نیز دارد.

وی با بیان اینکه تا به حال قطار گردشگری یک روزه در کشور سابقه نداشته، افزود: قرار است در آینده نزدیک و حداکثر تا دو هفته آینده برای دو مسیر دیگر راه آهن لرستان و منطقه گردشگری ارس نیز قطار گردشگری یک روزه راه اندازی شود.

این فعال صنفی حمل و نقل ریلی هزینه این تور را به صورت یارانه ای عنوان کرد و افزود: قیمت قطار گردشگری برای استفاده کنندگان و مسافران آزاد نیست و بخشی از هزینه آن را به صورت یارانه ای پرداخت می کنیم که 175 هزار تومان برای هر نفر است.

معاون فنی شرکت حمل و نقل ریلی با اشاره به ورود ناوگان جدید به این شرکت اظهار داشت: در نوروز 96، هشت دستگاه واگن نو وارد ناوگان این شرکت حمل و نقل ریلی مسافری کردیم و تا دو هفته آینده نیز چند دستگاه واگن مسافری جدید به مجموعه ناوگان افزوده خواهد شد.

وی یکی دیگر از خدمات این شرکت را نوسازی واگن های مسافری قدیمی عنوان و خاطرنشان کرد: در سال گذشته 32 دستگاه واگن مسافری بازسازی سنگین شد. ضمن اینکه بنا داریم سالانه 120 دستگاه واگن را بازسازی کنیم.

وی درباره قطار حومه ای این شرکت تصریح کرد: ما مطالبات قطار حومه ای را که قرار بود دولت به صورت یارانه ای در اختیار حمل و نقل ریلی قرار دهد هنوز دریافت نکرده ایم.

یاوری با اشاره به واردات 250 دستگاه واگن مسافری به عنوان یکی دیگر از برنامه های شرکت حمل و نقل ریلی افزود: هزینه واردات این تعداد واگن هزار میلیارد تومان بوده که 25 درصد آن را خود شرکت تعیین خواهد کرد و مابقی به صورت فاینانس از سوی سازنده تامین منابع خواهد شد.