به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مهدی حسینی همدانی در دیداری مشترک با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به‌فرمان«آتش به اختیار» رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به فعالین عرصه فرهنگ، اظهار کرد: ایجاد زمینه‌های فعالیت مؤثر و مثبت گروه‌های فرهنگی، در حوزه‌ اختیارات و توانایی‌های کمیسیون فرهنگی مجلس است.

امام‌جمعه کرج با اشاره به ضعف زیرساخت‌های فرهنگی در بعضی نقاط کشور گفت: دشمن با دقت و ظرافت مشغول تخریب بنیان‌های فرهنگی است و می‌بینیم که مسئله جمعیت به‌عنوان عاملی اجتماعی که در ارتباط مستقیم بافرهنگ است، توسط فرهنگ‌سازی غلط و اشاعه‌ آن توسط دشمنان، در کنار بعضی از اقدامات در داخل، هنوز به جایگاه صحیح خود نرسیده است.

غربالگری پیش از تولد نیازمند بازنگری و تعریف پوشش بیمه ای است

آیت‌الله حسینی همدانی افزود: در حال حاضر غربالگری پیش از تولد که با نیت پیشگیری از مشکلات بعدی برای خانواده‌ها، به آنان اجبار می‌شود، با هزینه‌های هنگفتی که دارد، خود به عاملی برای جلوگیری از افزایش جمعیت بدل شده است و نیازمند بازنگری در قوانین مربوطه و تعریف پوشش بیمه‌ای برای این فعالیت‌ها است.

وی گفت: از سوی دیگر تبلیغات فراوان مبنی بر خطرات فرزند آوری پس از سی‌سالگی برای بانوان، در کنار بالا بردن سن ازدواج به همین سنین، نشان از برنامه‌ریزی و تلاش گسترده دشمن برای تخریب بنیان خانواده به‌عنوان اصل و اساس اجتماع سالم است؛ درعین‌حال در کشورهای غربی به بانوان توصیه می‌شود برای پیشگیری از پوکی استخوان، پس از چهل‌وپنج‌سالگی نیز فرزند دار شوند.

مجموعه‌های فرهنگی از شکاف جمعیتی جلوگیری کنند

وی تأکید کرد: فعالیت در فضای مجازی کافی نیست و برای فرهنگ‌سازی باید اقدام به ایجاد ارتباطات حقیقی در سطح جامعه با تمرکز بر شهرهای کوچک و روستاها کرد؛ زیرا زندگی شهری به دلیل معضلاتی که برای افراد به وجود می‌آورد، بر خواسته‌ افزایش موالید آنان تأثیر منفی می‌گذارد.

آیت‌الله حسینی همدانی گفت: امروز یکی از اهداف اصلی دشمن، تأثیرگذاری بر نرخ رشد جمعیت ایران است؛ چراکه در این صورت بدون نیاز به جنگ سخت، به‌راحتی می‌توان کشور را تصرف کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: با توجه به موارد مذکور یکی از جدی‌ترین تلاش‌های مجموعه‌های فرهنگی، باید بر جلوگیری از ایجاد شکاف جمعیتی در هرم سنی جامعه باشد تا همین شکاف مورد سو استفاده دشمنان قرار نگیرد.

بنای دشمن امروز بر نابودی کامل فرهنگ و تغییر باورها است

امام‌جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وظایف سنگینی که در این زمینه بر عهده‌ اصحاب رسانه و بخصوص سینمای کشور وجود دارد، افزود: جای تأسف است که جریان غالب آثار سینمایی ما که نمونه برجسته آن در جشنواره فیلم سالیانه فجر نمود دارد به سمت مفاهیم غرب گرایانه و علی‌الخصوص فمینیسم گرایش یافته است که درنهایت به دنبال تحدید نسل جامعه است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان البرز یادآور شد: بنای دشمن امروز بر نابودی کامل فرهنگ و تغییر باورها است و این هدف را با جدیت تمام و با استفاده از عناصر واداده‌ داخلی دنبال می‌کند؛ لذا امروز کمیسیون فرهنگی را باید مهم‌ترین کمیسیون مجلس دانست و با نگاه جهادی و به‌صورت آفندی و پیش‌دستانه به فعالیت در آن پرداخت کرد.

وی تأکید کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس، می‌تواند و باید در جریان سازی های فرهنگی نقش مهم و بلکه اصلی را داشته باشد.