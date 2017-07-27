علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در حال حاضر آسمان سیستان و بلوچستان در اکثر مناطق استان صاف است.

وی با اشاره به اینکه در نواحی مرکزی استان در بعد از ظهرها وزش باد متوسط داریم، افزود: از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد متوسط تا نسبتا شدید در ساعات اولیه روز سبب خیزش گرد و خاک و کاهش دید افقی می شود.

وی با اشاره به اینکه گرمای هوا تا اواسط هفته آینده در استان تداوم دارد، افزود: در پی این افزایش دما و با توجه به پیش‌بینی افزایش مصرف آب و برق در روزهای آینده، توصیه می‌شود در تامین و مصرف بهینه آنها در سطح استان تمهیدات لازم به کار گرفته شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: امروز در برخی ارتفاعات جنوب و جنوب شرق استان در بعد از ظهر افزایش ابر و احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران گاهی رعد و برق دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: طی این مدت در سواحل جنوب استان غبار محلی یا مه رقیق پیش بینی می شود و دریای عمان خصوصا در نواحی شرقی مواج است.

ملاشاهی تصریح کرد: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با ۲۰ درجه و دلگان با ۴۸ درجه بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان سیستان و بلوچستان بودند.