موضوع امنیت قابل معامله و مناقشه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد نقی لطفی در همایش بزرگ شورای معتمد پلیس اظهار داشت: مقوله امنیت یکی از عوامل مهم پیشرفت کشورها محسوب می‌شود به طوری که حاکمیت هر کشوری بر پایه امنیتش استوار است.

وی ادامه داد: قدرت های جهانی اگر بخواهند یک کشور را اشغال نمایند ابتدا وضعیت امنیتی آن کشور را محاسبه میکنند و سپس اگر ضعف و نارسایی‌هایی در آن دیدند ، می‌آیند و نیات شوم خود را در آن کشور پیاده می‌ نمایند و آنجا را اشغال می کنند.

امام جمعه ایلام با اشاره به وجود ناامنی در کشورهای همسایه به علت عدم وجود امنیت است گفت: به حمدالله جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت خارجی ، امنیت مرزی و امنیت داخلی در اوج قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه امنیت به هیچ وجه قابل معامله و مناقشه نیست گفت: امروز دشمن عاجز از آن است که بخواهد به مرزهای کشور تعرض نماید.

آیت ا... لطفی در ادامه رهبری را مهمترین مولفه امنیت در کشور عنوان کرد و گفت: امروز به همه دنیا ثابت شده است که ایران اسلامی دارای ملتی با فهم و شعور و منطقی است و این استکبار جهانی است که در حق این ملت ظلم و جفا می کند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به اینکه دشمن در کنار توطئه های بیشمار و تحریم های چندگانه به دنبال ایجاد ناامنی در کشور است، بر لزوم هوشیاری و حفظ امادگی نیروهای مسلح در داخل و خارج کشور و مرز ها تاکید کرد.

وی موضوع مواد مخدر ، دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای ، مفاسد اخلاقی و اقتصادی را از موضوعاتی دانست که دشمن در صدد است با دامن زدن به آنها امنیت کشور را دچار خدشه نماید.

آیت الله لطفی در ادامه به همبستگی موجود در استان که بین مردم وجود دارد اشاره کرد و گفت: مردم ایلام در زمان جنگ با همین اتحاد و همبستگی با تشکیل بسیج بسیج عشایر با همت چهره‌های شاخصی چون آیت الله حیدری از مرزهای استان پاسداری کردند.

همایش بزرگ شورای معتمد پلیس صبح امروز با حضور سردار شرفی رئیس پلیس پیشگیری ناجا و جمعی از مسئولان استانی در سالن اجتماعات غدیر ستاد انتظامی استان ایلام برگزار شد.