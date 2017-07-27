به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه گردهمایی ائمه جمعه لرستان که با حضور اعضای ستادهای نماز جمعه برگزار شد؛ با اشاره به اینکه کار در حوزه فرهنگ کار سختی است، اظهار داشت: واقعا کارهای عمرانی و فنی به مراتب آسان تر از کارهای فرهنگی است.

وی با اشاره به ۵ مردادماه سالروز برگزاری اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی ایران افزود: نماز جمعه از دستاوردهای بزرگ انقلاب است، نماز جمعه به منزله یکی از یادگارهای امام راحل است.

استاندار لرستان با بیان اینکه این موضوع که مردم در نماز جمعه جمع شوند وحدت ایجاد می کند، نماز جمعه مرکز وحدت تلقی می شود، تصریح کرد: نماز جمعه نه تنها مرکز وحدت مردم یک شهر یا منطقه است، بلکه موجب وحدت بین مسلمانان می شود.

بازوند با تاکید بر اینکه علی رغم اینکه امکانات و تجهیزات کم است، اما در شکل گیری این جمع مهم در استان تلاش بسیار زیادی کشیده می شود، افزود: نماز جمعه توانست مدیریت جنگ را به مردم واگذار کند، آغاز مردمی شدن جنگ در نماز جمعه زده شد.

وی با اشاره به اینکه امروز شما هستید که در نماز جمعه و در ستادهای برگزاری نماز جمعه رهنمودهای بزرگ رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی را نهادینه کنید، گفت: باید در نماز جمعه اقتصاد مقاومتی به عنوان مسئله روز مطرح و ترویج شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه نماز جمعه یکی از مراکزی است که می تواند در مسیر رسیدن به شعارهای رهبر معظم انقلاب نقش آفرینی کند، تصریح کرد: خوشبختانه همه ائمه جمعه شهرهای لرستان در خطبه های نماز جمعه به صورت مکرر به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره می کنند و این موضوع دستاوردهای خوبی نیز داشته است.

بازوند با تاکید بر اینکه آیت الله میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد نیز به صورت مکرر در خطبه ها و سخنرانی های خود به موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرده اند، افزود: ستادهای نماز جمعه همچنین می توانند نقش موثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کنند.

وی یادآور شد: ستادهای نماز جمعه بسیاری از تهدیدهای فرهنگی را به فرصت تبدیل کرده است.