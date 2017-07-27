  1. استانها
  2. قزوین
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۰۱

کلنگ پروژه بوستان یک هکتاری در قزوین به زمین زده شد

کلنگ پروژه بوستان یک هکتاری در قزوین به زمین زده شد

قزوین- کلنگ پروژه بوستان۱.۱هکتاری در قزوین با اعتبار ۱۰۰میلیارد ریال به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ‌ پروژه بوستان ۱.۱هکتاری در حاشیه بلوار معلم  با اعتبار ۱۴۰میلیارد ریال روز پنجشنبه با حضور  اعضای شورای شهر، شهردار، مدیران کانون‌های قرآنی استان قزوین و سایر مسئولان استانی و شهری به زمین زده شد.

فرامرز صادقی، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین در این مراسم گفت: کلنگ پروژه بوستان۱.۱هکتاری در حاشیه بلوار معلم حدفاصل بلوار امام علی (ع) تا مخزن زمزم با اعتبار ۱۰۰میلیارد ریال به زمین زده شد.

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین افزود: این پروژه در ۱۱ هزار مترمربع در یک سال اجرایی خواهد شد.

صادقی بیان کرد: این بوستان دارای کف پوش بتنی، بازیگاه کودک و همه استاندارهای یک بوستان است.

وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش سرانه فضای سبز، زیباسازی کنار گذر تقاطع غیرهمسطح امام علی(ع) و آماده کردن مکانی برای پیاده روی و ورزش برای ساکنان محله عارف عنوان کرد.

کد مطلب 4042750

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها