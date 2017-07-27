۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

سال جاری انجام می‌شود:

بهره‌برداری از ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس توسط بنیاد حفظ آثار

کرج - جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس از بهره‌برداری ۱۰ مرکز فرهنگی دفاع مقدس توسط این بنیاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسم‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی باغ‌موزه دفاع مقدس استان البرز اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را ضروری دانست و گفت: بیان رشادت‌ها و ازجان‌گذشتگی‌های رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحمیلی ضروری است این ضرورت برای نسل جوان بیشتر حس می‌شود.

وی به رسالت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این بنیاد برای ماندگاری حماسه‌های جنگ تحمیلی برنامه‌ریزی‌های مدونی دارد و برای اجرای این برنامه‌ها از تلاشی فروگذار نیست.

امیر فهمیده در بخش دیگری به حضور مردم مقتدرانه مردم در هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ملت ایران اسلامی همیشه در کنار نیروهای مسلح حماسه آفریدند و با ایستادگی و مقاومت اجازه تعرض دشمن به یک وجب خاک کشور را ندادند.

به گفته جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای محتوایی که باید در مرکز فرهنگی دفاع مقدس ارائه شود سیاست‌گذاری انجام‌شده است.

وی گفت: در هیئت‌امنای این مجموعه‌ها دولتمردان حضور دارند همچنین بر حضور نخبگان در شورای راهبردی مجموعه‌های فرهنگی تأکید داریم.

