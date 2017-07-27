به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد فهمیده قاسم‌زاده پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی باغ‌موزه دفاع مقدس استان البرز اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را ضروری دانست و گفت: بیان رشادت‌ها و ازجان‌گذشتگی‌های رزمندگان در طول هشت سال جنگ تحمیلی ضروری است این ضرورت برای نسل جوان بیشتر حس می‌شود.

وی به رسالت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: این بنیاد برای ماندگاری حماسه‌های جنگ تحمیلی برنامه‌ریزی‌های مدونی دارد و برای اجرای این برنامه‌ها از تلاشی فروگذار نیست.

امیر فهمیده در بخش دیگری به حضور مردم مقتدرانه مردم در هشت سال جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ملت ایران اسلامی همیشه در کنار نیروهای مسلح حماسه آفریدند و با ایستادگی و مقاومت اجازه تعرض دشمن به یک وجب خاک کشور را ندادند.

به گفته جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای محتوایی که باید در مرکز فرهنگی دفاع مقدس ارائه شود سیاست‌گذاری انجام‌شده است.

وی گفت: در هیئت‌امنای این مجموعه‌ها دولتمردان حضور دارند همچنین بر حضور نخبگان در شورای راهبردی مجموعه‌های فرهنگی تأکید داریم.