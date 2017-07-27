به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه امام جمعه گیلانغرب گفت: نماز جمعه بیان گوی مواضع اسلامی است و مهمترین قدرت مملک اسلامی هم همین مواضع اسلام است که دشمنان از آن هراس دارند.

وی افزود: در زمان دفاع مقدس همین نماز جمعه ها بود که سرنوشت و مقدرات جنگ را تغییر می داد که نشان دهنده قدرت این فریضه الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: دشمنان امروز جمهوری اسلامی ایران مخالفند چرا که این نظام با مواضع اسلامی حرکت می کند و مانع توطئه های شیطانی آنها شده است.

وی افزود: هر کشوری که با مواضع اسلامی حرکت کند و از این مواضع کوتاه نیایند همچون ایران دارای چنان قدرتی می شود که قدرتهای بزرگ جهان در مقابلش زانو بزنند.

آیت الله علما گفت: امروز با تکیه بر همین موازین اسلامی ایران در بخش های مختلف از جملله موشکی چنان پیشرفتی کرده است که لرزه بر اندام دشمنان افتاده است و در حمله موشکی سپاه به مقر داعش در اصل موشک ها به اصل تفکر آمریکا و دیگر دشمنان اصابت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان ضمن تقدیر از مردم گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور در زمان دفاع مقدس اظهار داشت: مردم این شهرستان شهید پرور همواره پشتیبان نظام اسلامی بوده و هستند و در برپایی نماز با برکت جمعه و دیگر امور ارزشی حامی ائمه جمعه شهرستان خود بوده و هستند.

لازم به ذکر است حجت الاسلام «محمد رضا خاص امیری» طی حکمی از سوی آیت الله «سید رضا تقوی» رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور به عنوان امام جمعه جدید گیلانغرب معرفی شد و از زحمات حجت الاسلام «محمد طه مهری» امام جمعه قبلی تقدیر و تشکر به عمل آمد.