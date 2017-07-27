  1. جامعه
  2. انتظامی
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

گزارش روز پنجم مرداد ۹۶؛

هوای تهران سالم است

هوای تهران سالم است

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۷ در شرایط سالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری افزود: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز با ۴ عدد افزایش بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در همین مدت میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۷۳ به ۶۵ و غلظت آلاینده منوکسید کربن نیز از ۴۲ به ۳۸ کاهش یافته است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۴ و شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۱ بیشترین میزان آلودگی شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته را داشتند.

رستگاری افزود: ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۶، شهرداری منطقه ۲ و گلبرگ(منطقه ۸) به ترتیب با شاخص ۴۸، ۴۹ و ۵۵ کمترین میزان آلودگی هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته را داشتند.

کد مطلب 4042777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها