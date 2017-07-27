هوای تهران سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری افزود: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح امروز با ۴ عدد افزایش بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: در همین مدت میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۷۳ به ۶۵ و غلظت آلاینده منوکسید کربن نیز از ۴۲ به ۳۸ کاهش یافته است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۸ با شاخص ۱۱۴ و شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۱ بیشترین میزان آلودگی شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته را داشتند.

رستگاری افزود: ایستگاه های شهرداری منطقه ۱۶، شهرداری منطقه ۲ و گلبرگ(منطقه ۸) به ترتیب با شاخص ۴۸، ۴۹ و ۵۵ کمترین میزان آلودگی هوای شهر تهران در ۲۴ ساعت گذشته را داشتند.