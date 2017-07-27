به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس، آیت‌الله اسدالله ایمانی، با تاکید بر لزوم استفاده از ابزار و امکانات روز برای ارائه مسائل دینی به جامعه و یادآوری اینکه شرایط به گونه‌ای است که تبلیغ می‌تواند از یک انسان بزدل و ترسوی خانه‌نشین، انسانی قوی و اجتماعی جسور و صاحب فکر بسازد، افزود: این چیزی است که تجربه آن را تأیید کرده و می‌کند .

وی با تصریح اینکه امروز جوامع بشری عمده سرمایه‌گذاریشان را روی مسئله تبلیغ گذاشته‌اند، گفت: ما بحمد الهی از محتوای غنی برخوردار هستیم و هیچ محتوایی از بین تفکرات موجود جامعه بشریت امروز به غنای محتوای فکری اسلام نمی‌رسد .

امام جمعه شیراز اظهار کرد: ارائه کردن این محتوا به زبان قابل فهم جامعه و بهره برداری از ابزار موجود جامعه روش خاص خود را می‌خواهد و باید ببینیم آیا در این روش ما موفق بوده‌ایم یا خیر .

وی بیان کرد: برخی از روحانیون در زمینه تبلیغ واقعاً موفق بوده‌اند و از روش‌های خوب و اثرگذار استفاده کرده‌اند و نتیجه هم گرفته‌اند،‌ اما جاهای دگری هم هست که محتوا را ارائه می‌دهیم اما روش مطلوب و شایسته استفاده نشده است؛ باید کوشش کنیم روش‌ها را اصلاح کنیم .

آیت‌الله ایمانی یادآور شد: استفاده از روش‌های خوب مصداق جمله زیبای قرآن است که می‌فرماید «...وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ...؛ ... و با آنان به [شیوه‏ ای] که نیکوتر است مجادله نمای...» (آیه ۱۲۵ نحل) که دارد روش را برای ما باز می‌کند و می‌گوید هر روزی جدال و روش بیان، با روز قبل فرق دارد و باید از روش‌های اصلاح شده استفاده کنیم .

نماینده مردم فارس در ملجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد: امروزه که ابزار گسترده تبلیغی در عرصه‌های مختلف فراهم شده روحانیت و به ویژه مبلغان، هم به این ابزارها اشراف داشته باشند و هم بتواند محتوا را در قالب ابزارهای نوین به دنیا ارائه دهند.