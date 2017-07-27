به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، سید جواد جلالینژاد، در جلسه تشکیل کمیته سرمایه گذاری کارگروه توسعه گردشگری استانهای قم، اصفهان و مرکزی که در هتل ونوس قم برگزار شد، گفت: از فعالیتهای فرهنگی در انجمن صنفی مجتمعهای گردشگری استان قم، ایجاد ایستگاههای مطالعه توریسم به چند زبان انگلیسی، فرانسه، روسی، اسپانیایی بود.
وی افزود: این تجربه موفق فرهنگی و ایجاد ایستگاههای مطالعه با همکاری مجمع جهانی اهلبیت(ع) انجام شد که میتوان این کتابخانهها را در مجتمعهای گردشگری استانهای اصفهان و مرکزی نیز توسعه داد.
رئیس انجمن صنفی مجتمعهای گردشگری قم ادامه داد: قم محور گردشگری مذهبی ایران است و بدون شک تأسیس کتابخانه در مجتمعهای گردشگری فرصتی برای ترویج معارف اهل بیت(ع) است.
وی در ادامه به برگزاری همایش محراب مسافر در سال ۱۳۹۴ اشاره و بیان کرد: این همایش با حضور مدیران و متولیان مجتمعهای گردشگری، پذیرایی و بین راهی استان قم در دو بخش کارگاهی و تقدیر از نمازخانههای برتر تاسیسات با حضور حجه الاسلام والمسلمین قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز برگزار شد.
جلالینژاد گفت: در همایش محراب مسافر از نمازخانههای بین راهی که از لحاظ اهتمام به مسائل نماز و ارائه خدمات و امکانات اولیه به زائران تلاش کرده بودند تقدیر به عمل آمد.
وی ادامه داد: این سمینار نتایج موفقی داشت که میتوان در راستای ارتقاءِ سطح دانش و آگاهی مدیران مجتمعهای گردشگری و الگوسازی، با محوریت قم در استانهای، اصفهان و مرکزی آن را ادامه داد.
