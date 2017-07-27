جذب مشارکت مردم در مسائل محیط زیستی/ افزایش همکاری دولت با شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس کمالی ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون‌های شورای عالی استانها که در تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طرح جلب مشارکت‌ های شهروندی در فعالیت‌ های محیط زیست با راه‌اندازی کانون‌ های محیط زیست محلات در شورای عالی استانها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهداف این طرح افزود: جذب مشارکت نهادها و تشکل های مردمی در زمینه محیط زیست با همکاری شهرداری ها از مهمترین اهداف طرح مشارکت شهروندان در فعالیت های زیست محیطی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استان‌ ها ادامه داد: از دیگر طرح های تصویب شده در شورای عالی استان ها، رسیدگی به تخلفات رانندگی با الحاق یک تبصره به ماده ۲۳ قانون است که براساس آن درصدی از دریافتی ‌های حاصل از تخلفات رانندگی که به حساب دولت و خزانه واریز می‌ شود باید به حساب شهرداری ‌ها واریز شود.

وی با بیان اینکه تاکنون با توجه به اجرایی نشدن این قانون شاهد طلبکاری میلیاردی شهرداری‌ ها از دولت و خزانه هستیم، عنوان کرد: امروز شوراها در محدودیت قرار دارند، دولت باید همکاری بیشتر با شوراها را در دستور کار خود قرار دهد.

کمالی عنوان کرد: در همین راستا و به منظور دفاع از حقوق شهروندی مردم و شهرداری ها ،نماینده و رئیس شورای عالی استانها در جلسات تصمیم گیری و تصمیم ‌سازی شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: دو نفر از قوه قضائیه و دو نفر از شورای نگهبان به سه نفر نمایندگان مجلس در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات براساس این مصوبه اضافه می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استان‌ ها با تاکید بر همیاری نهادها و دستگاه ها در اداره جامعه ابراز کرد: شوراها در صف نخست این همیاری ها قرار دارند و با هدف کم کردن بار دولت وارد کار شدند لذا باید تقویت این نهاد مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.