به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی ظهر پنجشنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به پرداخت تسهیلات خانگی در حوزه روستاییان و عشایر، اظهار کرد: مسئولان باید در زمینه فروش و بازاریابی محصولات این افراد به صورت جدی وارد شوند.

وی با بیان اینکه باید با استفاده از روش های نو و متناسب با نیاز جامعه بازار فروشی برای تولیدات بخش های مختلف خانگی و خرد شناسایی کرد، افزود: دولت اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان تسهیلات جهت ایجاد شغل های خرد و خانگی به روستاییان و عشایر اختصاص داده شده است که باید برای تبدیل آن به ثروت جامعه اقدامات لازم صورت گیرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری خارجی در استان طی یک سال گذشته رشد داشته است، گفت: اجرای دو طرح سرمایه گذاری در استان که شامل ۱۸ میلیون یورو تسهیلات ارزی فولاد قاین و ۹۰ میلیون یورو مربوط به طرح پروژه چهار نهایی شده است.

وی با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذار خارجی از مهم ترین برنامه های دولت تدبیر و امید است، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی در حوزه انرژی های نو ظرفیت های خوبی دارد لذا مسئولین استان باید در مهلت مقرر مجوزهای صادره از سوی سازمان انرژی های نور را تعیین تکلیف کنند.

پرویزی با اشاره به اخذ مجوز انرژی های نو از سوی برخی افراد و اجرایی نکردن آن، افزود: ممانعت از اجرای این طرح موجب صادر نشدن مجوز برای استان خراسان جنوبی از سوی مرکز شده است.

وی با بیان اینکه مشکل محیط زیست در پروژه فولاد خوسف باید هرچه سریع تر برطرف شود، اظهار داشت: زیرساخت های لازم در شهرک های صنعتی استان باید برآورد هزینه شود تا هرچه سریع تر مشکلات آن برطرف و بتوان آن ها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دولت خواستار تبدیل بدهی های ارزی صنایع به ریال است، اظهار کرد: مسئولان استان باید در این زمینه برای صنایعی که متقاضی استفاده از این امر هستند هرچه سریع تر اقدام نماید.