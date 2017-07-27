به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امید قادری امروز پنج شنبه در همایش دختران، حمایت های روانی، اجتماعی، توسعه پایدار که در محل مجتمع فرهنگی آموزشی بهزیستی برگزار شد، اظهار داشت: یکی از شاخص های توسعه پایدار حضور زنان در تمام عرصه های مختلف جوامع است.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران حضور زنان در جامعه پررنگ تر شده و در زمینه های مختلف آموزشی و اشتغال موفقیت های بسیاری را کسب کرده اند.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت های بهزیستی در این راستا تصریح کرد: بهزیستی تولیت سلامت روانی -اجتماعی را بر عهده دارد و در برنامه ششم توسعه نیز برنامه های بسیار خوبی در حوزه سلامت روان در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: آسیب اجتماعی مخصوص یک کشور و در همه دنیا با درجات مختلف وجود دارد و برخی از آسیب های اجتماعی ریشه ای و برخی دیگر نوظهور هستند که حاکمیت ها برای برطرف کردن ان باید اقدام کنند و دستگاه های مرتبط با انجام مداخلات تخصصی در رفع آن تلاش کنند.

قادری افزود: دختران، زنان و کودکان بیشتر در معرض آسیب هستند، اما موضوع دختران حساس است و آسیب هایی -که این قشر را تهدید می کند- مورد توجه صاحب نظران سراسر جهان است.

وی با بیان اینکه دغدغه رهبری و نظام جمهوری اسلامی رفع آسیب های تهدید کننده زنان و دختران است گفت: چراکه اگر زنان جامعه ای در معرض آسیب باشند کل جامعه را در بر می گیرد و صدمات جبران ناپذیری خواهد داشت و آنچه در بحث آسیب های اجتماعی مورد توجه است موضوع فرهنگ است و اگر فرهنگی متناسب با الگوی اسلامی در جامعه رایج نباشد دچار آسیب می شویم و اگر آسیبی رسیدگی نشود به ناهنجاری های اجتماعی منجر می شود و پس از هنجار به تهدیدات اجتماعی تبدیل می شود.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه برای افراد در معرض آسیب برنامه های خوبی در نظر گرفته شده که از جمله آن گسترش مراکز اورژانس اجتماعی(۱۲۳) در شهرهای بالای ۵۰ هزار خانوار است و در استان ما این امر به خوبی محقق شده است و جزو استان های پیشرو هستیم.

وی تاکید کرد: افراد جامعه باید در برابر زنان و دختران آسیب دیده بی تفاوت نباشند و هرگونه آسیب در این حوزه را به اورژانس اجتماعی از طریق تلفن۱۲۳ اطلاع دهند.

قادری در پایان گفت: خانه سلامت بهزیستی سرپناهی مناسب برای دختران آسیب دیده است که به هر دلیلی سرپناه ندارد و در خانه سلامت زنان نیز در راستای حمایت از آنها اقدامات خوبی انجام می شود.