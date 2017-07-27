تعداد سازمانهای مردم نهاد در زنجان افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: استان زنجان در زمینه اعتقادات دینی و مذهبی سرآمد بوده و عشق و علاقه وافری به اهل بیت (ع) دارند.

وی اظهار کرد: تجمع بزرگ مردم حسینی زنجان در هشتم و یازدهم محرم نماد دینی بودن این مردم است و بیش از ۲۵ شبکه تلویزیونی پخش می شود.

استاندار زنجان به فعالیت ۵۳ نشریه، ۵۰ هفته نامه و ماهنامه و ۱۱ خبرگزاری و سه روزنامه در استان زنجان اشاره کرد.

امیری تاکید کرد: زنجان شهر خیریه‌ها است و فرهنگ خیر و وقف و احسان در زنجان نهادینه شده و مردم زنجان علاقه ویژه‌ای به انجام امور خیرخواهانه دارند و مهرانه، روزبه و انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرت کشوری دارند.

وی افزود: در دولت یازدهم سازمان‌های مردم نهاد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این امر ناشی از روح مدنیت و مشارکت در بین مردم زنجان است.

استاندار زنجان به فعالیت ۲۰۷ تشکل مردم نهاد در استان اشاره کردو گفت: ۱۴ تشکل به صورت نمایندگی و یک تشکل به صورت ملی است و استان زنجان از نظر کاهش اعتیاد جزو استان‌های پاک است.

وی تصریح کرد: استان زنجان قبل از انقلاب دانشگاه علوم پزشکی و علوم پایه را نداشت و قبل از انقلاب تنها دانشگاه زنجان فعال بود، که امروز بیش از ۱۰ هزار دانشجو دارد.

استاندار زنجان گفت: سرانه مطالعه در زنجان بالاتر از میانگین کشوری است و زنجان پس از تهران دومین استان در کشور در امر مطالعه است و باید سرانه بیشتر از این در استان تقویت شود.

امیری ابراز کرد: در هفته جاری قراردادی به مبلغ ۳ میلیارد دلار در زمینه ریل‌سازی با حضور وزیر صنعت و معدن عقد قرارداد شد.

وی افزود: در سال ۹۲ حدود ۱۴۲ سازمان مردم نهاد بود که در پایان سال ۹۵ به ۲۸۰ سازمان مردم نهاد رسیده است.

استاندار زنجان ابراز کرد: در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی 200 برنامه در مناطق مختلف حاشیه نشین برگزار شده است.