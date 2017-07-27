۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

استاندار زنجان:

تعداد سازمانهای مردم نهاد در زنجان افزایش یافته است

زنجان- استاندار زنجان گفت: در سال ۹۲ حدود ۱۴۲ سازمان مردم نهاد بود که در پایان سال ۹۵ به ۲۸۰ سازمان مردم نهاد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت:  استان زنجان در زمینه اعتقادات دینی و مذهبی سرآمد بوده و عشق و علاقه وافری به اهل بیت (ع) دارند.

وی اظهار کرد: تجمع بزرگ مردم حسینی زنجان در هشتم و یازدهم  محرم نماد دینی بودن این مردم است  و بیش از ۲۵ شبکه تلویزیونی پخش می شود. 

استاندار زنجان  به فعالیت ۵۳ نشریه، ۵۰ هفته نامه و ماهنامه و ۱۱ خبرگزاری و سه روزنامه در استان زنجان اشاره کرد.

امیری تاکید کرد:  زنجان شهر خیریه‌ها است و فرهنگ خیر و وقف و احسان در زنجان نهادینه شده و مردم زنجان علاقه ویژه‌ای به انجام امور خیرخواهانه دارند  و مهرانه، روزبه و انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرت کشوری دارند.

وی افزود: در دولت یازدهم سازمان‌های مردم نهاد ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این امر  ناشی از روح مدنیت و مشارکت در بین مردم زنجان است.

استاندار زنجان  به فعالیت ۲۰۷ تشکل مردم نهاد در استان اشاره کردو گفت:  ۱۴ تشکل به صورت نمایندگی و یک تشکل به صورت ملی است و استان زنجان از نظر کاهش اعتیاد جزو استان‌های پاک است.

وی تصریح کرد: استان زنجان قبل از انقلاب دانشگاه علوم پزشکی و علوم پایه را نداشت و قبل از انقلاب تنها دانشگاه زنجان فعال بود، که امروز بیش از ۱۰ هزار دانشجو دارد.

استاندار زنجان گفت: سرانه مطالعه در زنجان بالاتر از میانگین کشوری است و  زنجان پس از تهران دومین استان در کشور در امر مطالعه است و باید  سرانه بیشتر از این در استان تقویت شود. 

امیری ابراز کرد: در هفته جاری قراردادی به مبلغ ۳ میلیارد دلار در زمینه ریل‌سازی با حضور وزیر صنعت و معدن عقد قرارداد شد.

وی افزود: در سال ۹۲ حدود ۱۴۲ سازمان مردم نهاد بود که در پایان سال ۹۵ به ۲۸۰ سازمان مردم نهاد رسیده است.

استاندار زنجان ابراز کرد: در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی 200 برنامه در مناطق مختلف حاشیه نشین برگزار شده است. 

