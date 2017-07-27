شاهرود به شهر نمونه انسان محور و طبیعت گرا تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مجاهدی عصر پنج‌شنبه در همایش شاهرود گامی به‌سوی انسان‌محور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی این شهر بابیان اینکه همه باید دست‌به‌دست هم دهیم تا بر کیفیت، زیبایی و امنیت شهرمان افزوده شود چراکه شهر خوب، یافتنی نیست، بلکه ساختی است؛ ابراز داشت: شهر شاهرود از تمام پتانسیل‌های لازم برای اینکه به یک شهر نمونه انسان‌محور و طبیعت‌گرا تبدیل شود، برخوردار است شهری که حرکت پیاده، دوچرخه و وسایل حمل‌ونقل عمومی بر حرکت خودرو به‌ویژه در نواحی مرکزی آن اولویت داشته باشد و فضاهای امن و بدون خطری برای حرکت و تعاملات اجتماعی شهروندان فراهم شود.

وی بابیان اینکه ما باید در نگاهمان یک بازنگری اساسی انجام دهیم تا شهرهایمان انسان‌محورتر شوند، افزود: در شهری مانند شاهرود با این محدودیت مسافت‌ها چرا باید این‌قدر به دنبال استفاده از خودروهای شخصی و توسعه شهر به نفع خودروهای شخصی باشیم و بعد برای مهار معضلاتش مجبور شویم طبیعت شهرمان را هم ویران کنیم؟

استاد دانشگاه های شاهرود بابیان اینکه بیش از چهار دهه کشورهای دنیا اقدامات عملی را در بهبود و ارتقاء فضای شهری به نفع انسان و طبیعت شروع کردند، ابراز داشت: شاهرود ازنظر حضور بیش‌ازحد وسیله نقلیه شخصی در بافت شهری در مرکز و محلات شعری دچار بحران و معضلاتی شده است لذا زمانی حضور خودرو شخصی بر انسان اولویت پیدا می‌کند تبعاتی نیز برای ما خواهد داشت.

مجاهدی در ادامه تصریح کرد: در نمونه شهر شاهرود با مواردی نظیر امنیت جسمی و جانی و آلودگی صوتی هوا هم سروکار داریم که این حضور بیش‌ازحد خودرو تأثیرات روحی و روانی بر روی شهروندان خواهد داشت درست که خودرو وسیله‌ای که به آن نیاز داریم اما فرهنگ استفاده از آن را چطور مدیرت کنیم تا زیست سالم‌تری در شهر داشته باشیم؟

وی بابیان اینکه خودرو محور شدن شاهرود از یک رفتار فرهنگی غلط ناشی می‌شود، افزود: زمانی از انسان‌محوری در شهرها صحبت می‌شود مقیاس شهرها بسیار مهم جلوه پیدا می‌کند در مورد شهری مثل مقیاس فواصل حرکتی در شاهرود به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در استفاده از خودروهای شخصی بی‌مهری در حق خودمان می‌کنیم

استاد دانشگاه های شاهرود ضمن بیان اینکه بخش عمده‌ای از انسان‌محور شدن شاهرود توسط مسئولان و نهادهای ذی‌ربط باید سامان‌دهی شود که سهم پیاده، دوچرخه و خودرو شخصی را از نو تعریف کنیم، ابراز داشت: ازجمله گام‌هایی که می‌توان در این زمینه برداشت کاهش تردد در سطح شهر است و پیشنهاد می‌شود برای فاصله ۱۵ تا ۲۰ دقیقه حرکت پیاده، خودرو شخصی را از منزل خارج نکنیم و با تعهد شخصی آن را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم.

مجاهدی بابیان اینکه در کنار استفاده از شبکه‌های مجازی حرکت نمادین هم باید انجام شود، تصریح کرد: آنچه مردم درصحنه عمل مشاهده کنند تا در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود ازنظر تأثیر بسیار متفاوت است لذا این مهم می‌طلبد تا این حرکات به‌صورت دسته‌جمعی و همگانی برگزار شود.

وی بابیان اینکه تجربه موفق شهرهای دیگر نشان داد درصد فروش مغازه‌های خیابان‌های پیاده محور افزون‌تر است، افزود: اگر بخواهیم اقدامات زیرساخت مانند توسعه استفاده از دوچرخه را گسترش دهیم به‌تنهایی قابل‌اجرا نخواهد بود مگر آنکه نهادی مانند شهرداری و مشاوران شهری وارد کار شود.