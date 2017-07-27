به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر کشور که پیش از ظهر پنجشنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت معصومه(س) از حمایت‌های بی‌دریغ جمعیت هلال احمر قدردانی و اظهار کرد: این اقدامات با وظیفه ذاتی که برای هلال احمر تعریف شده یعنی خدمت رسانی بدون مزد و منت همگون و هماهنگ است.

استاندار قم با بیان اینکه این اقدامات اخلاقی و انسانی و حاوی همه ارزش هاست، افزود: امیدوار هستیم که این مجموعه پرتلاش مایه الگوی همه دستگاه‌ها باشد.

وی تصریح کرد: همه کسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با جمعیت هلال احمر همکاری دارند سبب می‌شوند که دیگران را به وجد و همکاری بکشانند که نکته بسیار مهمی است.

صادقی بر اقدامات مناسب جمعیت هلال احمر استان قم به رغم همه مشکلات اعتباری تأکید کرد و گفت: مدیران ارشد هلال احمر هم به استان قم نگاه ویژه‌ای داشته‌اند و استان قم را با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد و معین استان تهران است همیشه مورد حمایت قرار داده‌اند.

استاندار قم ادامه داد: کمک و حمایت از هلال احمر از وظایف اولیه استان است و لازم است این روند ادامه پیدا کند که این نهاد آمادگی برای کمک به دیگران را در خود تقویت کند.

وی برای ایجاد پایگاه هوایی از آمادگی استان برای هر گونه کمک خبر داد و گفت: نوع تلاشی که هلال احمر برای همنوعان خود در شرایط سخت دارند الگوی مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثارگری است تا مجموعه استان مجموعه‌ای همنوع دوست باشد.