به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی امروز در جلسه مشترک وزارت ورزش و جوانان با ستاد استانی تبریز ۲۰۱۸ که در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد، تصریح کرد: تبریز دارای تاریخ بسیار غنی است. این شهر ۱۲۸ سال پایتخت ایران در یکی از دورههای تاریخی بوده است و همه اینها نشانگر اهمیت تبریز در کشور و در منطقه است.
وی ادامه داد: برای برگزاری هرچه بهتر رویداد تاریخی تبریز ۲۰۱۸ باید برنامههای مختلف ورزشی و فرهنگی داشته باشیم و در این راستا ما در مدت اخیر بیش از ۱۴۰۰ متر فضای ورزشی در تبریز احداث کردهایم که در کنار افتتاح ۱۴ میدان فوتبال گام مهمی است.
شهردار تبریز در ادامه اظهار کرد: تبریز و این خطه بنیانگذار بسیاری از وزرشهاست که از جمله آنها میتوان به ورزش کبدی اشاره کرد. همچنین افتخارآفرینان زیادی همچون عظیم قیچیساز داریم که باید در بحث تبریز ۲۰۱۸ مطرح کنیم.
وی در پایان اعلام آمادگی کرد: فدراسیونهای ورزشی نباید نگران هیچگونه مشکلات درباره رفت و آمد و هزینهها و اسکان ورزشکاران و مهمانان باشند چرا که ما با تمام توان پشتیبانی خواهیم کرد.
