به گزارش خبرنگار مهر، محمد خدابخشی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه ۴۰۰ نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران در الیگودرز بیکار هستند، خطاب به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور اظهار داشت: از شما می خواهیم کارخانه فرآوری گیاهان دارویی را در الیگودرز احداث کنید، چراکه ۱۲۰۰ نوع گیاه دارویی در این شهرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ میلیون نفر حاشیه نشین در کشور داریم، تصریح کرد: با بحران سندیکاهای بازنشسگتی و بانک ها در کشور مواجه هستیم، این ها به ابر چالش در کشور تبدیل شده اند که باید حل شوند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حل این ابرچالش ها نیازمند داشتن برنامه دقیق است، افزود: باید برنامه های کوتاه مدت، بخشی و منطقه ای برای کشور در نظر گرفته شود.

خدابخشی با اشاره به مشکلات زیست محیطی در کشور گفت: راهکارهای لازم در این رابطه در قالب برنامه ششم در نظر گرفته شده است، تکمیل و اجرای سیستم جمع آوری پسماندها، احیاء و توسعه جنگل ها به میزان ۱۵ هزار هکتار، الزم دولت برای رفع معضل ریزگردها و ... از جمله این راهکارها است.

وی همچنین از الزام دولت برای پرداخت ۱۲۰ میلیارد بدهی خود به تامین اجتماعی در قالب برنامه ۵ ساله خبر داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در ادامه سخنان خود بر ضرورت تشکیل شورای معادن تاکید کرد و گفت: همچنین اختصاص یک درصد از منابع نفت و گاز برای توسعه حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق محروم، اختصاص سه میلیارد دلار برای ایمنس ازی مدارس، توجه به بیمه سلامت و ... از دیگر محورهای برنامه ششم توسعه است.

خدابخشی همچنین کاهش ۲۵ درصدی چهار آسیب اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق، کودکان کار و همچنین مفاسد اقتصادی را از دیگر محورهای برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: افزایش ۲۰ درصدی مستمری خانواده های تحت حمایت، بهسازی ۳۰۰ روستای با ارزش تاریخی و ... نیز در دستور کار قرار گرفته است.