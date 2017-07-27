آران و بیدگل باید به موزه فعال فرش ماشینی در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل رضوی ظهر پنجشنبه، در کارگروه اشتغال آران و بیدگل اظهار کرد: ظرفیت کویر و صنعت فرش ماشینی آران و بیدگل به عنوان دو عامل مهم پیشرفت و توسعه می تواند از وام های کم بهره لایحه مصوب دولت در مجلس نهایت بهره را ببرد.

وی تصریح کرد: برای طرح های گردشگری متقاضیان می توانند با ارائه طرح های نوین خود در تو.سعه گردشگری کویر از وام های با بهره سه تا ۸ درصد استفاده کنند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور تاکید کرد: امسال با مصوبه لایحه دولت ۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اشتغال روستاییان و عشایر به استان های مختلف کشور تخصیص داده شد.

وی تصریح کرد: این اعتبار برای اشتغال روستائیان، عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت و با سود بسیار پایین سه تا هشت درصد تخصیص یافته است.

رضوی پرداخت این تسهیلات را فقط با وثیقه مناسب برشمرد و افزود: سقف وام ها ۲۰ میلیارد ریال است که اگر فردی در روستا توان سپردن وثیقه لازم را ندارد، می تواند به صورت مشارکتی و با استفاده از کارت یارانه که هر کارت برای ۱۰۰ میلیون ریال وام نیاز است اقدام کند.

وی تاکید کرد: بودجه تخصیصی به هر شهر یا روستا مشخص نیست و بستگی به رقابت مسئولان شهرستان ها در ایجاد اشتغال دارد.

رضوی با اشاره به نبود برنامه ریزی صحیح در کشور در حدود ۶۰ ساله گذشته تاکنون گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی تحول عظیمی در فرهنگ و سیاست و اجتماع ما رخ داد اما در برنامه ریزی هنوز دچار مشکلات اساسی هستیم.

وی اضافه کرد: نبود برنامه ریزی موجب شده که از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۴ برنامه ریزی درستی برای سه هزار و ۱۶ میلیارد دلار درامد های مختلف کشور نداشته باشیم و این خود یک معضل اساسی است که باید حل شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور تمرکز گرایی، طبیعت گریزی، آب گریزی را دلیل ناکامی کشور در مباحث برنامه ریزی دانست و گفت: هر شهرستانی و روستایی باید با هماهنگی سایر دستگاه های برای رفع مشکلات و رسیدن به آرزوهای مردمش تلاش مجدانه داشته باشد.