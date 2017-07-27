۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و مسروقه در نور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سطح استان هفتمین مرحله از طرح ظفر با بسیج همه امکانات در حوزه‌های مختلف شامل مبارزه با موادمخدر، برخورد با سارقان، برخورد با قاچاقچیان کالا و ارز، برخورد با اراذل و اوباش، موضوعات ترافیکی و برخورد با تخلفات راهور طی ۲۴ ساعت در سطح شهرستان نور به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به اینکه طرح ظفر در راستای مطالبات مردمی و در حوزه‌های مختلف ماموریتی پلیس به مرحله اجرا در می‌آید، افزود: این طرح براساس نظرسنجی از مردم و مسئولان و اشرافیت اطلاعاتی پلیس با هماهنگی دستگاه‌های قضائی و اجرایی در سطح شهرستان‌ها به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح ظفر ۷ در شهرستان نور طی ۲۴ ساعت از شناسایی و دستگیری ۴۱۹ متهم به موادمخدر و معتادان متجاهر، سارقان، قاچاقچیان کالا و ارز، اراذل واوباش خبر داد و افزود: ۲۸۵ دستگاه انواع وسیله نیز در این طرح توقیف شد.

سردار میرفیضی اظهار داشت: در این طرح بیش از ۱۶ کیلوگرم انواع موادمخدر، انواع کالای قاچاق، اموال مسروقه و برخی محصولات ممنوعه کشف شد.

وی ارزش ریالی اموال مکشوفه اعم از کالای قاچاق ومسروقه را بیش از ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد وافوزد: در این خصوص بیش از ۲۰ تن چوب آلات جنگلی قاچاق، ۳۰ هزار نخ سیگار قاچاق، لوازم آرایشی و البسه نامتعارف، دو دستگاه موتور سنگین و دیگر اقلام کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح‌ها شاهد ارتقاء احساس امنیت اجتماعی، آسایش و آرامش در سطح استان باشیم.

این گزارش حاکی است، خنجری فرماندار شهرستان نور نیز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کشفیات طرح ارتقاء امنیت اجتماعی ضمن قدردانی از اقدامات و عملکرد پلیس در برقراری نظم و امنیت اجتماعی بر تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها با پلیس در ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه تاکید کرد.