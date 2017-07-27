به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه دومین همایش کرامت انسانی از منظر رضوی گفت: پیامبر اکرم (ص) ،حضرت زهرا (س) و امام رضا (ع) را به عنوان پاره تن خود معرفی کرده‌اند.

وی اظهار کرد: سخنرانی امام رضا در مسیر نیشابور داشتند، یکی از تاثیرگذارترین کارهایی بوده است که امام رضا (ع) در زمان حیات خود در ایران انجام داده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: امام رضا (ع) هرگز خود را از مردم جدا نمی‌دیدند و ایشان با انسانیت و اصالت خود حقانیت ائمه معصومان (ع) را به نمایش گذاشتند.

خاتمی بر ترویج فرهنگ ائمه معصومان (ع) در جامعه تاکید کردو گفت: باید از ظرفیت امامزادگانی که در کشور مدفون هستند استفاده کامل را داشته باشیم.