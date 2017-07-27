فعالیت ۱۰۰ خانه هلال در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد گلفشان در جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر کشور که پیش از ظهر پنج‌شنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به موقعیت جغرافیایی با اهمیت استان قم، اظهار کرد: استان قم محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور است و با جمعیت بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و با توجه به وجود بارگاه مقدس حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران از نظر حفظ امنیت از جایگاه ویژه و ارزشمندی برخوردار است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم، قم را یک استان بین المللی خواند و افزود: اتباع ۸۰ کشور دنیا در استان قم حضور دارند و به دلیل همجواری با فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و وجود شبکه‌های نفت و گاز در استان قم لزوم ایجاد سوله‌های تجهیزات امداد و نجات در این استان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.

وی به ایجاد خانه‌های هلال در استان قم اشاره کرد وافزود: از سال گذشته ایجاد خانه‌های هلال را در دستور کار قرار دادیم و امروز شاهد افتتاح صدمین خانه هلال در سطح استان هستیم که در مواقع بحرانی بسیار یاری رسان بوده‌اند.

گلفشان با اشاره به مدیریت مناسب سیل اردیبهشت ماه استان قم با همکاری خانه‌های هلال استان، اظهار کرد: شدت سیل استان قم کمتر از سیل آذربایجان نبود اما از آنجایی که خوشبختانه تلفاتی نداشت اقدام برجسته امدادگران استان توسط رسانه‌ها خبری نشد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به فعالیت‌های چشمگیر خانه‌های هلال، تأکید کرد: در زمان سیل ۲۸ نفر از جمله زنان و کودکان در سد کبار گرفتار شده بودند یا در یخبندان زمستان افراد بسیاری در جاده گرفتار شده بودند که با امدادرسانی خانه‌های هلال به درستی مدیریت شد، وجود خانه‌های هلال برای استان برکتی است که از آسیب‌های احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

اجرایی شدن طرح خادم در استان قم

وی با اشاره به اجرایی شدن طرح خادم در استان قم، تصریح کرد: این طرح به صورت آموزش خانه به خانه و با ۱۲ مرتبه حضور در درب خانه‌ها از پردیسان آغاز شده است و در تلاش هستیم که به عنوان استان پیشرو خانواده‌ها را برای آمادگی در حوادث و سوانح آماده کنیم.

گلفشان از وجود ۲۷۰ نفر نیروی هلال احمر آموزش دیده در جعفریه خبر داد و تصریح کرد: ۳۰ نفراز این بخش در پایگاه‌های جاده‌ای استان آموزش دیده‌اند، در بخش کهک ۵ دوره آموزشی امداد و نجات داشتیم و در خلجستان هم ۶ دوره آموزشی برگزار شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم به اهدای مجوز فعالیت هلال احمر در بخش‌های استان هم اشاره کرد و افزود: نیاز است که این خانه‌های هلال به پایگاه هلال احمر در بخش‌ها تبدیل شوند که نیاز به همکاری و صدور اجازه مدیران ارشد هلال احمر دارد.

وی با بیان اینکه هلال احمر استان در اوقات فراغت سه سال پیاپی دستگاه برتر استان بوده است، افزود: ساختمان ستادی هلال احمر از سال ۸۵ متوقف مانده بود و با بعد از سال‌ها امروز کلنگ ساختمان ستادی در ۷۵ متری عماریاسر زده شد و نیازمند همکاری دستگاه‌های استان هستیم که با کمک خیران بتوانیم مراحل ساخت این ساختمان را با سرعت به پیش ببریم.

وی بر لزوم حمایت‌های شهرداری و استانداری برای راه اندازی این ساختمان یاد کرد و تصریح کرد: زمینی با مساحت ۴۸۰۰ متر از سوی اداره کل راه و شهرسازی در منطقه پردیسان به هلال احمر داده شده است که مساعدت استان را می‌طلبد که این زمین به صورت رایگان اعطا شده و با کمک خیران ساخته شود تا از منطقه پرحادثه پردیسان حفاظت شود.

گلفشان با اشاره به لزوم واگذاری واحدهای امانی هلال احمر، تصریح کرد: لازم است که بودجه شعب هلال احمر تخصیص یابد و بودجه ساخت ساختمان ستادی هم از دیگر ملزومات استان قم است.

مدیرعامل جمعیت هلا احمر استان قم به همکاری مناسب نیروی انتظامی و هلال احمر در استان قم اشاره و تأکید کرد: دو ساختمان در بخش‌های کهک و جعفریه در سال گذشته از سوی استانداری به هلال احمر اهدا شد.

وی هزینه پروژه‌های افتتاح شده هلال احمر را ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارزیابی کرد و گفت: ۲۰۰ میلیون تومان نیز امروز از سوی ستاد مرکزی برای بیلبوردهای آموزشی طرح خادم و ۱۰۰میلیون تومان نیز برای تامین تجهیزات امدادی به صورت خارج از نوبت به استان قم اختصاص داده شده است.

گلفشان تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در بحث آموزش‌های امدادی نیاز است حمایت‌هایی است که باید صدا و سیما از مجموعه آموزش‌های عمومی ما داشته باشد، همه دستگاه‌ها باید کمک کنند که این آموزش عمومی همگانی‌تر شود، همین اموزش‌ها در کشورهای پیشرفته سبب شده است که با کمترین آسیب‌ها هنگام بحران‌ها مواجه هستند.

وی به لزوم تجهیز کارکنان ادارات به آموزش‌های امدادی هم اشاره کرد و افزود: ۲۰ درصد کارمندها باید آموزش امداد و نجات را ببیند، اما هنوز ادارات بسیاری همکاری نکرده‌اند.