به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن طاهری ظهر پنج شنبه در یادواره آیت الله آخوند ملاعلی معصومی وفسی مقلب به «ملاعلی معصومی همدانی» که در زادگاهش روستای «وفس» از توابع بخش مرکزی رزن برگزار شد به بیان خصوصیات و درجات این عالم پرداخت و گفت: آخوند ملاعلی معصومی وفسی از آن دسته علمایی است که اکرام وی به منزله اکرام رسول خدا(ص) به شمار می رود.

وی جامعه روحانیت و مردم همدان را مدیون تلاش های ملاعلی معصومی وفسی دانست و اظهار داشت: آیت الله ملاعلی معصومی وفسی و آیت الله ثابتی همدانی از ارکان حوزه‌های علمیه استان همدان به شمار می روند.

آیت الله طاهری با اشاره به اینکه باید نسبت به آخوند ملاعلی معصومی وفسی حق مطلب ادا شود، ادامه داد: باید در شان این عالم بزرگ بزرگداشتی در استان همدان برگزار شود تا بتوان حق مطلب را در حق این عالم ادا کرد.

وی شخصیت علمی و اخلاقی آخوند ملاعلی را بی بدیل عنوان کرد و گفت: در استان همدان هیچ عالمی نمیتواند به جایگاه ملاعلی معصومی برسد.

آیت الله طاهری عنوان کرد: آخوند ملاعلی همدانی از فقها و مجتهدین عصر بود و در رتبه علمی و اجتهادی و منزلت سیاسی و اجتماعی در غرب ایران محوریت داشت.

وی اضافه کرد: آخوند ملاعلی معصومی وفسی یار و همراز امام بود و همراه با او افتخار شاگردی حاج شیخ عبدالکریم را داشت و در سالهای مدرسه هم مباحثه و در سالهای اجتهاد همراه و هماهنگ با امام حضور مردمی و باشکوهی در عرصه سیاست و دیانت داشت.

امام جمعه سابق رزن کار عالم را هدایت جامعه عنوان کرد و گفت: ملاعلی معصومی در راستای هدایت جامعه تلاش های بسیاری انجام داده است.

آیت الله طاهری با اشاره به اتفاقات اخیر در خصوص قتل دختر بچه اردبیلی گفت: آنهایی که جسد دختر بچه کوچک را تکه تکه می کنند از ولایت خدا خارج شده اند.