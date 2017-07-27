به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدیون در جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر کشور که ظهر پنجشنبه در سالن امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد، با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون هلال احمر مبنی بر صدور مجوز ایجاد خانه‌های هلال در بخش‌های استان قم، اظهار کرد: بنا به شرایط استان قم مصوبه‌ای مبنی به فعالیت بخش‌ها در حوزه هلال احمر داشتیم که باعث ادعای ۳۰ استان دیگر هم شد.

دبیر کل جمعیت هلال احمر با تأکید بر جایگاه ویژه استان قم، افزود: به رغم همه تنگناهای مالی همه نیازهای استان تا به امروز تأمین شده است.

وی تأکید کرد: سازمان هلال احمر برای تحقق درخواست‌های استان در بحث تأمین تجهیزات، انبار و نیازهای فیزیکی آمادگی کمک دارد و علاوه براین با توجه به موقعیت پرخطر جاده گرمسار - قم در این حوزه نیز سازمان آمادگی دارد که وارد کار شود.

محمدیون با تأکید بر اینکه جمعیت هلال احمر از نظر اساسنامه‌ای در زمینه آسیب‌های اجتماعی هیچ وظیفه‌ای ندارد، عنوان کرد: جمعیت هلال احمر فراتر از وظایف خود در این زمینه در سطح کشور ورود پیدا کرده است و آمادگی دارد که در استان قم نیز در این حوزه ورود کند و در مناطقی که آسیب دیده است زمین فوتبال احداث کند.

برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به صورت عملی وارد میدان شد

دبیر کل جمعیت هلال احمر تصریح کرد: دوره سخنرانی و پخش سی دی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به سر آمده است و نیاز است که به صورت عملی وارد میدان شد.

وی با اشاره به اینکه استان قم استان معین تهران است، عنوان کرد: ایجاد پایگاه هوایی هلال احمر در استان قم ضرورت دارد، آمادگی این را داریم که سیستم بالگردی را در استان قم در صورت تأمین بخشی از اعتبار مستقر کنیم.

محمدیون به اجرای طرح خادم در راستای توسعه آموزش همگانی امداد و نجات نیز اشاره کرد و گفت: آموزش عمومی در کنار امداد و نجات یکی از وظایف مهم هلال احمر است که در این رابطه همکاری دیگر دستگاه‌ها نیز ضرورت دارد.

وی در رابطه با تبدیل شعبه‌های فعال در بخش‌های استان قم به نمایندگی هلال احمر، عنوان کرد: در این رابطه با فعالیت این بخش‌ها استثنایی برای استان قم بر قانون ایجاد کردیم و برای تبدیل به نمایندگی نیز همکاری‌های لازم با استان قم را به عمل خواهیم آورد.

دبیر کل جمعیت هلال احمر در ادامه افزود: همکاری‌های لازم و تأمین اعتبار به منظورتوسعه و تجهیز مهمانسرای هلال احمر در قم نیز به عمل خواهد آمد.