به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عبدالعظیم انصاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اعلام گزارش آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع طبیعی کوه سفیدار واقع در روستای «شاغون»، مأموران به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این مراتع بنا به عللی نامعلوم، دچار آتش سوزی شده است.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان جهرم اظهار کرد: با تلاش عوامل انتظامی، اداره منابع طبیعی و اهالی محل پس از چند ساعت آتش سوزی مهار شد.

سرهنگ انصاری تصریح کرد: بر اساس اعلام کارشناسان در این آتش سوزی، ۴۰ هکتار از منابع و مراتع طبیعی از بین رفته و سوخته است.