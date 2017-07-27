به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانتیغی ظهر امروز در مراسم بزرگداشت ششم مرداد، روز آموزش‌های مهارتی نخبگان مهارتی که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار داشت: طی یک سال گذشته بیش از ۴ میلیون نفر در بخش دولتی، ۲۵ هزار نفر نیز با مراجعه به مراکز ثابت، پادگان ها، زندان ها و حاشیه شهرها از آموزش های فنی و حرفه ای اداره کل فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان بهره مند شده اند.

وی افزود： این آموزش ها در بخش های خدمات، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و هنر و همچنین صنایع دستی ارائه شده است.

وی با اشاره به شناسنامه دار کردن جوانان بیکار تصریح کرد: جشنواره ملی مهارت در رشته های مختلف فنی در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد و برگزیدگان در هر رشته نیز به مرحله کشوری راه یافتند.

مدیر کل فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان گفت: بیکاری در همه کشورها به عنوان یک معضل شناخته شده است و این مهم توسط بخش خصوصی در نقاط مختلف دنیا رفع شده است.

وی خاطر نشان کرد: در این حوزه ۲۰۷ آموزشگاه بخش خصوصی در استان سیستان و بلوچستان فعال هستند که می طلبد شهروندان در جهت مهارت آموزی از این فرصت ها بهره ببرند.