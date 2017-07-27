۶ طرح عمرانی در شهر اقبالیه قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استانداری قزوین، سردار شاهرخی فرمانده تیپ صاحب الامر استان، داود محمدی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام فاطمیان امام جمعه اقبالیه، پیری شهردار اقبالیه و اعضای شورای اسلامی این شهر، سید علی موسوی فرماندار قزوین، ایرج زادپور مدیریت بحران و جمعی از مدیران شهری بهره برداری از شش طرح عمرانی وخدماتی در شهر اقبالیه آغاز شد.

این طرح ها شامل المان شهدای گمنام است که با ۴۰۰ میلیون تومان در فضایی معنوی و زیبا طراحی و ساخته شده است.

همچنین زمین اسکیت شهر اقبالیه و خیابان های امام رضا(ع) و ۱۴ معصوم(ع) با ۴ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

استاندار قزوین همچنین مرکز کارآفرینی شهر اقبالیه را افتتاح کرد.

برای تجهیز این مرکز به دستگاههای چرخ خیاطی و وسایل صنایع دستی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

مرکز آموزش ترافیک شهر اقبالیه هم در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع با تجهیز وسایل اموزش ترافیک و مقررات راهنمایی و رانندگی و کلاس های آموزشی با ۲۰۰ میلیون تومان هزینه ساخته شده است.

برای افتتاح طرح های یاد شده بالغ بر ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری اقبالیه هزینه شده است.

استاندار قزوین همچنین از مصلی دردست ساخت شهر اقبالیه بازیدد کرد و در جریان ساخت این مجموعه قرارگرفت.

مصلی شهر اقبالیه با بیش از ۴ هزار مترمربع زیربنا تاکنون بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه داشته و تکمیل آن به ۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.