توقیف محموله میلیاردی پیاز قاچاق در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در راستای مبارزه بی‌امان با ورود کالای قاچاق و کسب اخباری مبنی بر تردد خودروهای حامل کالاهای قاچاق در محورهای جنوبی استان، موضوع دستگیری قاچاقچیان و کشف آن در دستور کار ماموران آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس آگاهی مستقر در ایست و بازرسی «مسجد حضرت ابوالفضل(ع)» حین کنترل خودروهای عبوری به ۷ دستگاه کامیون مشکوک و آنها را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند که در بازرسی از این خودروها ۹۰ تن پیاز قاچاق که از سمت مرزهای شرقی وارد کشور شده بود، کشف کردند.

وی با اشاره به ارزش ۳.۵ میلیارد ریالی این محموله قاچاق، بیان کرد: در این رابطه ۷ قاچاقچی دستگیر شده که پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

ملاشاهی خاطرنشان کرد: قاچاق کالا ضررهای جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند که با اجرای طرح‌های مختلف و شناسایی سرشبکه‌های باندهای قاچاق کالا مقابله جدی را با قاچاقیچان این عرصه در دستور کار قرار خواهیم داد تا تا از ورود و خروج کالا به صورت غیرقانونی جلوگیری کنیم.