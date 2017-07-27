به گزارش خبرنگار مهر، غلام عسگر کریمیان ظهر پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان اظهار داشت: امروزه اقتدار جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا، جانبازان و نیروهای مسلح است و مرزبانان کشور قطعا در خط مقدم حراست و حفاظت از مرزها هستند.

فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی ادامه داد: امروز مهم ترین وظیفه نیروهای مسلح تولید قدرت برای رهبر معظم انقلاب است و انسجام ملی، قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، علمی و پژوهشی و فناوری و قدرت های دیگر را می توان از شاخصه های تولید اقتدار برای هر کشور دانست که محوریت این قدرت ها، نیروهای مسلح است، نیروهای مسلحی که در خدمت ولی امر و فرمانده کل قوای خودش باشد.

نظامیان ما تنها یک سرباز صرف نیستند

وی افزود: امروز نظامیان ما تنها یک سرباز صرف نیستند تا فقط به برخی باید و نباید ها تن بدهند بلکه مرام و مسلک آن ها برقراری حکومت جهانی اسلام است و باید و نبایدهای خودشان را از فرامین الهی گرفته و بر اساس جریان رسالت محوری و تکلیف مداری حرکت می کند.

کریمیان با اشاره به اینکه امروز اطاعت از سلسله مراتب فرماندهی، ولایی است، گفت: همین اطاعت سبب شده تا اطاعت از فرماندهان یک امر بدیهی و از روی میل و رغبت باشد.

وی ادامه داد: امروز فرماندهان ما در شیوه مدیریتی خود جوهره ای از رهبری را دارند، اگر خود را صرف مقررات سازمانی می کردیم، نمی توانستیم ماموریت های خود را به سرانجام می رساندیم.

نیروهای مسلح با کمترین امکانات بیشترین ماموریت ها را انجام داده اند

فرمانده سپاه عاشورا افزود: نیروهای مسلح ما با داشتن روحیه شهادت طلبی که متاثر از فرهنگ عاشورایی است توانسته با کمترین امکانات بیشترین ماموریت ها را به سرانجام برساند و همین نیروهای مسلح و جوانان، صحنه پرمخاطره دفاع مقدس را مدیریت کرده اند به گونه ای که امام به صراحت فرمودند ما در جنگ ابهت شرق و غرب را شکستیم.

وی ادامه داد: جنگی که جبهه استکبار جهانی برای کنترل انقلاب اسلامی آن را طرح ریزی کرده بود و سناریوهای مختلف برای نفوذ افکار دشمنان به ایران موثر واقع نشد و برای مهار کنترل ایران، جنگ هشت ساله ناجوانمردانه ای را به ما تحمیل کردند.

کریمیان با اشاره ای به محاسبات اشتباه دشمن گفت: دشمن در محاسبات خود اشتباهات فاحشی انجام داد چرا که تنها ظاهر نیروهای مسلح ما را می دید ولی فکر نمی کرد مردم خود وارد عرصه دفاع از جمهوری شوند.

وی ادامه داد: هم اکنون جمهوری اسلامی در فراسوی مرزهای ایران اسلامی در حال دفاع از انقلاب اسلامی است.

وحدت بین مسئولان و مردم از نان شب واجب تر است

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره ای به ضرورت وجود وحدت در بین مردم و مسئولان گفت: امروز وحدت در بین مردم، دولت، نیروهای مسلح و دیگر قوا از نان شب هم واجب تر به شمار می رود چرا که دشمن در حال عملیات نفوذ و رخنه در میان ما است.

کریمیان ادامه داد: امروز از هر گلویی که ندای اختلاف برآید، آن گلو خائن است.

وی افزود: ما در عمل نشان داده ایم که تمامی نیروهای مسلح، نظامی و سپاه یک لشکر واحد بوده و هدف یکسانی را دنبال می کنند.

مرزهای مشترک آذربایجان شرقی از لحاظ امنیتی هیچ مشکلی ندارند

محمدعلی بختیاری نیز در این مراسم اظهار داشت: مرزبانی استان آذربایجان شرقی شامل ۲۷۱ کیلومتر از خطه این کشور است که با جمهوری نخجوان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارد.

فرمانده سابق مرزبانی آذربایجان شرقی ادامه داد: دو هنگ مرزی جلفا و خداآفرین با چهار پست کنترلی در استان فعالیت می کنند که در مجموع در ۶۲ نقطه استان یگان های مرزبانی مستقر هستند، آنچه به عنوان راهبرد اصلی ابلاغ شده است و این استراتژی را دنبال کرده ایم، ارتقای آمادگی عملیاتی و کاهش آسیب پذیری ها است.

وی افزود: اقداماتی که در بخش ساماندهی پاسگاه ها صورت گرفت با همدلی مسئولان استانی و مدیران و روسای سازمان ها انجام شده است.

بختیاری در خصوص تجهیز پاسگاه های مرزی استان گفت: از جمله این امور می توان به لوله کشی و اخذ انشعاب گاز پاسگاه های مرزی، شوفاژ کاری پاسگاه ها و تامین و لوله کشی آب شرب آن ها اشاره کرد.

بختیاری در خصوص میزان متوسط ورود و خروج به مرزهای استان گفت: میانگین متوسط ورود روزانه افراد خارجی ۱۹۰ نفر، خروج افراد ایرانی ۳۲۰ نفر و همچنین میزان ورود خودروها ۹۰ دستگاه و خروجشان ۸۰ دستگاه بوده است.

فرمانده سابق مرزبانی استان با اشاره ای به نتیجه ارزبی ستادی مرزبانی استان گفت: نتیجه ارزیابی ستادی در سال ۹۴، ۸۲.۳ و در سال ۹۶، ۸۷ درصد بوده است.

وی افزود: هم اکنون در بهترین وضع تعاملاتی با کشورهای همسایه خود هستیم و هیچ مشکلی در مرزهای مشترک وجود ندارد.