تولیدات محتوایی صداوسیمای فارس رونمایی شد/ آغاز بکار استودیو حرم

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه با حضور علی عسگری رئیس سازمان صداو سیما، استاندار فارس، مدیرکل صداوسیما استان و تولیت آستان شاهچراغ(ع) از ۱۱ پروژه در حوزه سیما و ۴ پروژه در حوزه صدا رونمایی شد.

بر این اساس، در حوزه سیما، از تله فیلم جاده، تله تئاتر خورشید بر نیزه، مجموعه های پویانمایی ماه تیتی و آشپزخانه نقلی، مستند تمدن های زاگرس، مجموعه میان برنامه های وصایای شهدا، مستند ایثار، شهادت، سرداران شهید، مجموعه مستند آوای ماندگار، مجموعه مستندهای سمر زمین و مستند ماذون قشقایی رونمایی شد.

این در حالیست که تولید برنامه های ویژه گروه سنی نوجوان شامل آستان ارادت، گپ و جوانه ها با ساختار ترکیبی در ۵۰ قسمت ۳۰ دقیقه ای آغاز شد.

در این مراسم که به مناسبت آغاز هفته کرامت و بزرگداشت مقام احمد بن موسی، شاهچراغ(ع) برگزار شد استاندار فارس با تبریک این روزها خواستار توجه ویژه صداوسیما به گردشگری مذهبی شد و گفت: فارس به واسطه توانمندی هایی که در جذب گردشگر مذهبی دارد بیش از این باید مورد توجه رسانه ملی قرار گیرد.

محمد علی افشانی با توجه به جذب یک میلیون گردشگر در سال توسط استان فارس خواستار ایجاد مرکز گردشگری توسط صداوسیمای مرکز فارس شد.

در جریان افتتاح پروژه های فنی، تولیدی و پشتیبانی صداوسیما فارس که با ویدئوکنفرانس همراه بود از استودیو حرم با هزینه ای افزون بر ۲۲ میلیارد تومان از محل اعتبارهای ملی و استانی بهره برداری شد. این استودیو ۲۴ ساعته افزون بر امکانات رادیویی دارای ۶ لوکیشن در نقاط مختلف حرم مقدس شاهچراغ(ع) برای پوشش تصویری است.

همزمان با مرحله دوم افتتاح پروژه های صداوسیما فارس از ایستگاه ۳ کیلو ولت خرمنکوه شهرستان فسا در ۱۵۰ کیلومتری شیراز در ارتفاع ۳۳۰۰ متری از سطح دریا و ایستگاه ۶۶ کیلوهرتز ده نو بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمع اعتبار پروژه های افتتاح شده صداوسیما فارس در مرحله دوم ۴۳۹/۳۱۱ میلیارد ریال است که بخشی از آن از محل ملی و بخشی از استانی تامین شده است.