به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی حجت الاسلام تقی عمادی در گفت و گویی با اشاره به ویژه برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه کرامت گفت: جلسه شورای اداری در فرمانداری شهرستان جلفا برگزار شد و بنده نیز به عنوان رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان گزارشی از مجموعه فعالیت ها را ارائه کرده و در مورد فرهنگ وقف بحث هایی صورت گرفته و از ادارات و ارگان هایی که در حوزه وقف فعالیت داشته اند تقدیر به عمل آمد.

وی ادامه داد: در ایام دهه کرامت مراسم تجلیل از امامزادگان در شهرستان جلفا برگزار خواهد شد و بر همین اساس در طول این ایام برنامه های فرهنگی همچون زیارت عاشورا، توسل، مدیحه سرایی و غبارروبی در بقاء متبرکه شهرستان اجرا خواهد شد.

مدیر اوقاف و امورخیریه شهرستان جلفا از سفر خادمان رضوی به شهرستان جلفا خبر داد و افزود: با سفر این عزیزان برنامه های ویژه ای در آستان مقدس امامزادگان برگزار خواهد شد که زمان این مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: روز جمعه شهدای گمنام مهمان شهرستان جلفا بوده و روز یک شنبه تشییع خواهد شد.