به گزارش خبرنگار مهر، پنج پروژه جمعیت هلال احمر استان قم ظهر پنجشنبه، به مناسبت دهه کرامت به صورت ویدئو کنفرانس در تالار امام جواد(ع) استانداری قم و با حضور مصطفی محمدیون دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور و سید مهدی صادقی استاندار قم افتتاح شد.

پایگاه امدادی فرهنگی جمکران، سوله‌های امدادی سلفچگان، ساختمان داروخانه جمعیت هلال احمر، پروژه محوطه سازی امدادی جمعیت هلال احمر استان قم ومرکز آموزش تخصصی امداد و نجات و مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های تجسس از جمله این پروژه‌ها بود.

پروژه پایگاه امدادی جمکران در سال ۹۲ با همت جمعیت هلال احمر استان پس از تملک ملکی در مجاورت مسجد مقدس جمکران آغاز به کار کرده و نهایتا با هزینه بیش از ۱۳ میلیارد ریال در ۴ طبقه و با زیربنایی بالغ بر ۱۴۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید.

سوله‌های امدادی سلفچگان نیز از مهم‌ترین پروژه‌های هلال احمر استان بود که به همین منظور پروژه ساخت ۲ سوله امدادی از سال ۹۲ کلید خورد و نهایتا با زیربنایی بالغ بر ۱۲۰۰ متر مربع و هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال احداث شد.

ساختمان داروخانه جمعیت هلال احمر نیز که عملیات احداث آن از سال ۹۴ آغاز شده بود در ۳ طبقه و با ۲۱۷ متر زیربنا و با هزینه ۲۱ میلیارد ریالی افتتاح شد.

پروژه محوطه سازی امدادی جمعیت هلال احمر استان قم نیز با ۸۰۰ متر زیرسازی و ۱۴۰۰ متر جدول گذاری و با هدف دسترسی مناسب از ابتدای سال ۹۶ آغاز به کار کرده و نهایتا با هزینه بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

پروژه مرکز آموزش تخصصی امداد و نجات و مرکز آموزش و نگهداری سگ‌های تجسس هم دو مرکز در دست احداث هلال احمر استان قم بود که با ۴۹۰ متر زیربنا و با هزینه‌ای بالغ بر ۹ میلیارد و ۱۰۶ میلیون ریال همزمان با سایر پروژه‌های جمعیت هلال احمر استان به بهره برداری رسید.