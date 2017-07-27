۲۳ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صمدالله فیروزی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد راهبردی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر استان مازندران در محل سالن شاره یک استانداری مازندران با بیان اینکه در تعریف بیمه از آن به عنوان هدف توسعه و هم ابزار توسعه یاد شده و نیاز امروز و پشتوانه فردا است، اظهار کرد: تا به امروز ۲۱ صندوق بیمه ای فعال در کشور وجود دارد که سه صندوق عمومی و مابقی اختصاصی است.



وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه دولت برای رفع مشکلات جامعه دغدغه دارند، افزود: دولت بایستی برای افزایش سهم بیمه ای روستائیان و عشایر اقدام کند.

قائم مقام صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کشور با بیان اینکه تنها صندوقی در کشور هستیم که ۲۳میلیون نفر جمعیت را تحت پوشش خود دارد، افزود: مزایای صندوق اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر برای شش میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار ایرانی تعریف شده است.

فیروزی، با بیان اینکه استان مازندران خاستگاه حوزه کشاورزی است اما تعریف اقتصادی ندارد، ادامه داد: وضعیت پوشش بیمه ای استان هایی که ساختارش روستایی است چندان مطلوب و رضایت بخش نیست در حالی که باید تلاش کنیم با ایجاد زمینه های اشتغال و پوشش بیمه ای( روستایی و عشایری) شرایط ماندگاری در روستاهای کشور را فراهم کنیم.

وی، با بیان اینکه تامین غذایی ما مرهون روستاییان کشور است بر لزوم توجه و همکاری مدیران استان ها در افزایش پوشش بیمه ای کشاورزان، روستائیان و عشایر تاکید کرد و خواستار افزایش سهم بیمه ای در برخی استان های کشور شد.

به گزارش مهر؛ در این جلسه ۴ تفاهم نامه در قالب تفاهم نامه دو جانبه فنی و حرفه ای با سازمان بیمه روستائیان و عشایر استان، تفاهم نامه سه جانبه بیمه روستائی و عشایری با امور بانوان و خانواده استانداری و صنعت و معدن ، تفاهم نامه دو جانبه علوم پزشکی و بیمه روستائیان و عشایر و تفاهم نامه دو جانبه ورزش و جوانان با بیمه یاد شده با حضور مدیران دستگاه های یاد شده امضاء شد تا در سایه این تفاهم نامه ها بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر در بین بخش های مختلف اعم از قالیبافان روستایی و عشایر، صنعتگران، ورزشکاران و بیماران و ...ترویج و گسترش یابد.