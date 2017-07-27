به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری بعدازظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری با بیان اینکه تعداد موقوفات غیر متصرفی ۱۶۴ موقوفه است، افزود: تعداد رقبات غیرمتصرفی بیش از ۹ هزار رقبه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تعداد موقوفات اشتراک‌التولیه را ۵ موقوفه و ۱۳۰ رقبه اعلام کرد و ادامه داد: تعداد متولیان موقوفات غیر متصرفی ۱۵۰ متولی است.

این مسئول تعداد موقوفات انتفاعی شهرستان ساری مانند حیسنیه ها، تکایا و مساجد را یک هزار و ۹۷ موقوفه اعلام کرد و گفت: شهرستان ساری دارای ۲۳۳ تکیه، ۳۴۶ حسینیه و ۴۶۷ مسجد است.

حیدری اداره اوقاف شهرستان ساری را یکی از شهرهای برتر کشور در اخذ سند مالکیت دانست و بیان کرد: طی ۳ سال اخیر ۳۰۴ سند مالکیت موقوفات توسط اداره اوقاف شهرستان ساری اخذ شده است.

وی با بیان اینکه طی این سه سال هفت هزار و ۲۰۰ رقبه موقوفات ساری سنددار شدند، تصریح کرد: ۳۱۹ سند مالکیت موقوفات این شهرستان در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف ثبت شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران با بیان اینکه ۲۶ هزار و ۶۴۷ متر مربع ساختمان موقوفات و بقاع متبرکه ساری طی سه سال اخیر احداث، بازسازی و مرمت شده است، گفت: طی این سه سال ۱۳ ضریح جدید در بقاع متبرکه و آستان مقدس امامزادگان شهرستان ساری نصب شده است.

اسماعیل حسن‌زاده معاون فرماندار ساری نیز با بیان اینکه اداره اوقاف ساری با عملکرد مناسب خود در کشور طی چند سال اخیر رتبه‌های برتر را کسب کرد، افزود: برقراری ارتباط مؤثر با تمامی مدیران و سازمان‌ها یکی از نکات مثبت حجت الاسلام حیدری بوده است.

معاون فرماندار ساری با بیان اینکه مسئولیت افتخار بزرگی است که در نظام جمهوری اسلامی یک نعمت بشمار می‌رود، ادامه داد: طی سه سال اخیر حدود ۳۰۰ سند مالکیت برای اراضی موقوفات توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری اخذ شده است.

گفتنی است، در این مراسم از تلاش‌های سه ساله حجت الاسلام ابراهیم حیدری قدردانی و حجت‌الاسلام علی سلطانی بعنوان رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری منصوب شد.