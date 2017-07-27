استفاده افراد کم درآمد از خدمات بیمارستان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری کنگره بین‌المللی درمان مداخله‌ای انسداد مزمن عروق کرونر که در بیمارستان رضوی برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشهد ظرفیت های زیادی در حوزه سلامت دارد و می تواند به قطب درمانی در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: یکی از این ظرفیت ها بیمارستان رضوی است که در حوزه امکانات و نیروی انسانی بسیار پیشرفته است.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: طی سال های گذشته تلاش شده تا تجهیزات بیمارستان رضوی همپای بیمارستان های به نام دنیا ارتقاء یابد و در این راستا درآمدهای این بیمارستان صرف به روز رسانی تجهیزات خودش شده است.

وی خاطرنشان کرد: مشهد باید به عنوان مرجعیت علمی در دنیا ایفای نقش کند که یکی از شاخه های تحقق این امر موضوعات پزشکی است که باید آخرین یافته های علوم پزشکی در مشهد بررسی شود.

رئیسی گفت: سطح بالای استانداردهای بیمارستان رضوی باعث شده تا مردم کشورهای منطقه به جای رفتن به اروپا درمان خود را در بیمارستان رضوی دنبال کنند.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: در راستا استفاده محرومان و افراد کم درآمد از امکانات بیمارستان رضوی ۱۰۰ درصد ظرفیت های این بیمارستان فعال شده است.