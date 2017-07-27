  1. استانها
  2. تهران
۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا:

سارقان مامورنما دستگیر شدند/کشف ۱۵۰ قطعه کبوتر زینتی

سارقان مامورنما دستگیر شدند/کشف ۱۵۰ قطعه کبوتر زینتی

پیشوا- فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از دستگیری ۳ سارق مامورنما خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی علیزاده بعد از ظهر پنج شنبه با بیان این که یک سارق مامورنما اقدام به سرقت کبوترهای زینتی در پیشوا کرده بود، اظهار داشت: این فرد گوشی موبایل نگهبان واحد پرورش طیور و دام را نیز به سرقت برده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از فروش اینترنتی پرندگان سرقتی در فضای مجازی خبر داد و گفت: پلیس با کنترل صفحه فروش پرندگان اقدام به دستگیری یکی از سارقان کرد.

علیزاده افزود: فرد دستگیر شده آدرس هم دستان خود در استان گلستان را به پلیس داد.

وی اضافه کرد: از طرفی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا با بررسی دقیق، پرونده را در دستور کار قرار داد و ماموران پلیس آگاهی رد گوشی سرقتی را پس از ۳ ماه در استان گلستان زدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا اظهار داشت: پلیس با دریافت نیابت قضایی و انجام هماهنگی های لازم، دو سارق دیگر را در روستایی در استان گلستان دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: مقداری تریاک، دو موتور سیکلت سرقتی و ۱۵۰ کبوتر زینتی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال از سارقان کشف شد.

علیزاده افزود: این ۳ سارق مامورنما با قرار قضایی روانه زندان شدند.

کد مطلب 4042946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها