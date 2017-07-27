سارقان مامورنما دستگیر شدند/کشف ۱۵۰ قطعه کبوتر زینتی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی علیزاده بعد از ظهر پنج شنبه با بیان این که یک سارق مامورنما اقدام به سرقت کبوترهای زینتی در پیشوا کرده بود، اظهار داشت: این فرد گوشی موبایل نگهبان واحد پرورش طیور و دام را نیز به سرقت برده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از فروش اینترنتی پرندگان سرقتی در فضای مجازی خبر داد و گفت: پلیس با کنترل صفحه فروش پرندگان اقدام به دستگیری یکی از سارقان کرد.

علیزاده افزود: فرد دستگیر شده آدرس هم دستان خود در استان گلستان را به پلیس داد.

وی اضافه کرد: از طرفی پلیس آگاهی شهرستان پیشوا با بررسی دقیق، پرونده را در دستور کار قرار داد و ماموران پلیس آگاهی رد گوشی سرقتی را پس از ۳ ماه در استان گلستان زدند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا اظهار داشت: پلیس با دریافت نیابت قضایی و انجام هماهنگی های لازم، دو سارق دیگر را در روستایی در استان گلستان دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: مقداری تریاک، دو موتور سیکلت سرقتی و ۱۵۰ کبوتر زینتی به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال از سارقان کشف شد.

علیزاده افزود: این ۳ سارق مامورنما با قرار قضایی روانه زندان شدند.