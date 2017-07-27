به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نصیری بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان گلستان که با موضوع افزایش دما برگزار شد، اظهار کرد: پیک مصرف برق استان گلستان به هزار و ۱۵۲ مگا وات رسیده و نیاز است اقدامات کوچکی برای محدودیت مصرف انجام دهیم تا شاهد مشکل نباشیم.

وی افزود: ابتدای هفته جاری دمای هوا به ۴۰ تا ۴۳ درجه خواهد رسید و ممکن است پیک مصرف برق از هزار و ۱۵۲ مگا وات هم عبور کند و اگر حادثه‌ای پیش بیاید جبران آن سخت است.

وی تصریح کرد: وزیر نیرو هشدار داده که با میزان مصرف بالای برق ممکن است در تامین و تولید دچار مشکل شویم اما حوشبختانه در توزیع برق مشکلی نداریم و نیاز به صرفه جویی است تا فرآیند تولید دچار مشکل نشود.

آموزش بیش از ۳۴ هزار نفر ساعت دانش آموز برای صرفه جویی برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان به اقدامات این شرکت در راستای صرفه جویی در مصرف برق اشاره و خاطرنشان کرد: آموزش بیش از ۳۴ هزار نفر ساعت دانش آموز توسط مربیان بسیجی، اجرای طرح پیام آوران مدیریت مصرف جهت بازدید از ادارات دولتی و اجرای طرح تغییر ساعت کاری ادارات، از جمله اقدامات ما در این زمینه بوده است.

نصیری ادامه داد: در روزهای شنبه و یکشنبه بین ساعات ۱۳ تا ۱۷ که دمای با افزایش رو به رو خواهد بود نیازمند همکاری صنایع و بانک‌ها هستیم که در صرفه جویی برق کمک کنند.

وی یادآور شد: استفاده حداکثری از ظرفیت مولدها به خصوص در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اداری سراسر استان هم ضروری است.