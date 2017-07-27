به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میراشرفی روز پنجشنبه در حاشیه نشست اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان شهرستان دلیجان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ۳۱۲ میلیون دلار کالا از گمرکات استان مرکزی به خارج صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ریالی، ۶۳ درصد افزایش نشان می دهد و عمده این کالاها پتروشیمی و کالاهای صنعتی بوده است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی افزود: همچنین صادرات گل و گیاه و سنگ و نیز نقش مهمی در سبد صادراتی استان مرکزی در چهارماهه اخیر داشته است.

میراشرفی بیان کردک طی مدت مذکور واردات استان مرکزی از خارج، ۱۱۵ میلیون دلار است که عمدتا مواد اولیه شرکت های تولیدی و ماشین آلات خط تولید به منظور نوسازی صنایع بوده و واردات کالا نیز نسبت به سال گذشته ۳۴درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است.

وی خاطرنشان ساخت: در حوزه درآمدی، گمرکات استان مرکزی طی چهار ماهه اول سال جاری در بخش مالیات بر ارزش افزوده و همچنین درآمد ورودی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که نشانگر خروج از رکود تجارت خارجی استان هم در صادرات و هم در واردات است.

مدیرکل گمرکات استان مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ترکیه، عراق و افغانستان شرکای عمده تجارت خارجی استان هستند و بیشترین میزان صادرات کالاهای استان به این کشورها انجام می شود و در حوزه واردات نیز، تنوع خوبی در کشورهای صادرکننده به استان وجود دارد و عمدتا کشورهای اروپایی هستند.

میراشرفی ادامه داد: نوسازی خط تولید، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی و کاهش هزینه های تولید به منظور دست یابی به قیمت رقابتی محصولات، می تواند کمک شایانی در راستای حضور بیشتر تولیدات در بازارهای هدف خارجی داشته باشد و همچنین باید مشوق های صادراتی و بسته های حمایتی از سوی دولت ارائه شود، تا فعالان حوزه تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا کنند.

وی ضمن بیان اینکه سال گذشته تراز تجاری استان مرکزی مثبت بوده، اضافه کرد: با توجه به اینکه واردات ماشین آلات خط تولید جدید برای صنایع استان در دست انجام است، پیش بینی می شود میزان صادرات کالاهای تولیدی استان مرکزی در سال جاری به یک میلیارد دلار نیز برسد.