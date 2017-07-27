به گزارش خبرنگار مهر، امروز برنامه های وزیر نیرو به استان کرمان حاشیه هایی داشت که میزبانان این برنامه در آستانه روز خبرنگار با اصحاب رسانه به عنوان چشمان بیدار جامعه و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان برخوردهای نامناسبی داشتند.

علیرغم دعوت قبلی استانداری کرمان از خبرنگاران برای حضور و پوشش خبری این مراسم که از مرکز استان برای پوشش برنامه ها به شهرهای ماهان و زرند اعزام شده بودند برخورد با خبرنگاران بسیار نامناسب بود و آنها مجبور به ترک برنامه های وزیر شدند.

حمید چیت چیان ظهر امروز در جمع مسئولان استان کرمان با اشاره به کلنگ زنی و افتتاح حدود ۲۷۰ میلیارد تومان پروژه در استان کرمان گفت: ظرفیت های جدیدی در استان کرمان در راستای توسعه فراهم شده است.

وی گفت: استاندار کرمان فردی ابداع گر است که با تمام توان مسائل و طرح های استان را به منظور توسعه پی گیر می کند.

وی با بیان اینکه رابطه بین وزارت نیرو و مجلس شورای اسلامی مطلوب است، ادامه داد: مجلس و وزارت نیرو در اکثر موارد همکاری مثبت و ارزشمندی با یکدیگر دارند.

وزیر نیرو در ادامه سفر یک روزه خود به کرمان در جلسه شورای حفاظت از منابع آبی این استان شرکت می کند.