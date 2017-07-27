همدان در کنترل موادمخدر از وضعیت قرمز خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر ناظریپور ظهر پنج شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان همدان با بیان اینکه اقدامات دستگاه های متولی همدان در راستای مبارزه با مواد مخدر رضایتبخش است، گفت: کنترلها بهتر شده است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان با اشاره به اینکه در سالهای قبل، همدان در آمار مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر از نخستین استانهای کشور بود، عنوان کرد: تحول در عرصه مبارزه با مواد مخدر رخ داده و اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است.
ناظریپور با تاکید بر اینکه همدان در کنترل مواد مخدر وضعیت خوبی دارد و از وضعیت قرمز خارج شده است، گفت: خوشبختانه در همدان کارگاه تولید مواد مخدر و روانگردان وجود ندارد و این شهر به عنوان مرکز تهیه و تولید مواد پیشتاز و روانگردان مطرح نیست.
وی افزود: اقدامات فرهنگی، پیشگیری و درمانی انجام شده در سالهای اخیر تاثیر خود را برجای گذاشته است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان با بیان اینکه جامعه باید به سمت آموزش تخصصی پیش رود، گفت: در پدیده موادفروشی بیشتر مسئله خردهفروشی مطرح است که به دلیل مشکلات مختلف صورت میگیرد.
ناظری پور با بیان اینکه در حوزه سلامت افراد نگرانیها وجود دارد، افزود: دستگاههای مرتبط ازجمله علوم پزشکی، مرکز بهداشت، بهزیستی و آموزش و پرورش باید اطلاعرسانی نسبت به مضرات مصرف قلیان را مورد توجه قرار دهند.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان نیز با بیان اینکه در خصوص کشت شاهدانه و گیاهان تولیدکننده مواد مخدر در شهرستان همدان مشکلات چندانی وجود ندارد، گفت: موردی از کشت شاهدانه در همدان مشاهده و بلافاصله امحا آن صورت گرفت.
جواد رشیدی با بیان اینکه طی چندسال اخیر مقداری شاهدانهکاری در همدان به صورت کشت باغچهای گزارش شده است، افزود: تاکنون ۱۰ کلاس توجیهی در مناطقی که احتمال شاهدانهکاری وجود دارد برگزار و به کشاورزان آموزش لازم داده شده است.
وی از امحاء ۴۰۰ متر مربع کشت شاهدانه طی سال گذشته در همدان خبر داد و افزود: این وسعت کشت در یکجا متمرکز نبوده است.
