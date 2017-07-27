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۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

معاون شهرداری اهواز عنوان کرد:

شروع آتش سوزی سفیره از هشت صبح/ اطفای حریق در حال انجام است

شروع آتش سوزی سفیره از هشت صبح/ اطفای حریق در حال انجام است

اهواز ـ معاون شهرداری اهواز گفت: وقوع آتش سوزی در سایت دفع زباله سفیره از ساعت هشت و نیم صبح پنجشنبه رخ داد و تاکنون بخش زیادی از حریق را کنترل کردیم.

حلاج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع آتش سوزی در سایت دفع زباله سفیره از ساعت هشت و نیم صبح امروز و در قسمت قدیمی سایت رخ داد.

وی افزود: مسئولان بسیاری از جمله شهردار اهواز، مدیرکل بحران استانداری خوزستان به همراه مأموران آتش نشانی در محل سایت حاضر شدند.

معاون شهرداری تصریح کرد: از صبح ۱۰ دستگاه ماشین آتش نشانی از شهرداری اهواز و ۱۰ دستگاه از سایر ارگان ها برای اطفای حریق آمده اند.

حلاج خبر داد: تاکنون بخش زیادی از حریق را کنترل کردیم و تلاش می شود که هرچه سریعتر آن را اطفا کنیم.

وی در پایان با اشاره به حضور بیش از ۲۰ نفر آتش نشان در محل حادثه گفت: نمی توان ساعت دقیقی از اطفای حریق را پیش بینی کرد.

کد مطلب 4042971

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