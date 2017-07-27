شروع آتش سوزی سفیره از هشت صبح/ اطفای حریق در حال انجام است

اهواز ـ معاون شهرداری اهواز گفت: وقوع آتش سوزی در سایت دفع زباله سفیره از ساعت هشت و نیم صبح پنجشنبه رخ داد و تاکنون بخش زیادی از حریق را کنترل کردیم.