شروع آتش سوزی سفیره از هشت صبح/ اطفای حریق در حال انجام است

حلاج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع آتش سوزی در سایت دفع زباله سفیره از ساعت هشت و نیم صبح امروز و در قسمت قدیمی سایت رخ داد.
وی افزود: مسئولان بسیاری از جمله شهردار اهواز، مدیرکل بحران استانداری خوزستان به همراه مأموران آتش نشانی در محل سایت حاضر شدند.
معاون شهرداری تصریح کرد: از صبح ۱۰ دستگاه ماشین آتش نشانی از شهرداری اهواز و ۱۰ دستگاه از سایر ارگان ها برای اطفای حریق آمده اند.
حلاج خبر داد: تاکنون بخش زیادی از حریق را کنترل کردیم و تلاش می شود که هرچه سریعتر آن را اطفا کنیم.
وی در پایان با اشاره به حضور بیش از ۲۰ نفر آتش نشان در محل حادثه گفت: نمی توان ساعت دقیقی از اطفای حریق را پیش بینی کرد.
نظر شما