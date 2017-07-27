به گزارش خبرنگار مهر ، سرگرد بابک نمک شناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد اظهارات برخی اقوام بنیتا ۸ ماهه گفت: اینکه گفته اند پلیس به خانواده بنیتا اعلام کرده زمان ربایش پنجشنبه بوده و رسیدگی به پرونده به علت تعطیلات از شنبه آغاز می شود، یک جفای بزرگ در حق همکاران ما در آگاهی است.

وی ادامه داد: در خصوص این پرونده حتی با دستور رئیس پلیس آگاهی، مرخصی معاون جنایی که در روز پنجشنبه در مسافرت بود، لغو شد و با بازگشت معاون جنایی به تهران از همان بعد از ظهر پنجشنبه عملیات پیدا کردن بنیتا ۸ ماهه آغاز شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با اعلام خبر سرقت بنیتا ۸ ماهه بلافاصله طرح مهار در مبادی ورودی و خروجی تهران اجرا شد اما متاسفانه با اعترافات متهمان مشخص شد آنها بلافاصله بعد از سرقت از طریق بزرگراه امام علی (ع) از تهران خارج شده بودند.

وی با اشاره به اظهارات پدربزرگ بنیتا ۸ ماهه مبنی بر اینکه پلیس اجازه درج آگهی سرقت بنیتا در فضای مجازی را نداده بود، گفت: ابتدا باید بگوییم که همکاران ما درخواست کردند تا زمان مشخص شدن نیت آدم ربایان، اقدام احساسی از سوی خانواده انجام نشود چرا که هنوز مشخص نبود به چه نیتی آدم ربایی انجام شده است.

نمک شناس با بیان اینکه ما در چنین پرونده هایی ابتدا فرضیات را بررسی می کنیم تا به نیت آدم ربایان پی ببریم، افزود: پرونده بنیتا ۸ ماهه اولین پرونده آدم ربایی ما نبوده و آخرین هم نخواهد بود بنابراین ما تمام اقدامات لازم در خصوص آدم ربایی از لحظه اعلام سرقت انجام دادیم.

وی در مورد موارد اتهامی عاملان مرگ بنیتا گفت: برای این افراد پرونده قتل عمد تشکیل شده اما به علت اینکه محل کشف جسد در پاکدشت بوده، پرونده آدم ربایی در تهران و پرونده قتل در پاکدشت رسیدگی خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ تاکید کرد: عاملان مرگ بنیتا ۸ ماهه هم اکنون در اختیار ماموران آگاهی هستند و تحقیقات از آنها ادامه دارد. آنها به مواردی اعم از سرقت و فروش مواد اعتراف کرده اند اما موضوع اصلی تحقیقات ما فعلا آدم ربایی است.