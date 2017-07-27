به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی رحمتی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای مدیریت بحران استان گلستان که با موضوع افزایش دما برگزار شد، اظهار کرد: برای تامین آب شهر گرگان در سال‌های آینده باید به سمت احداث سد شصت کلا برویم.

وی افزود: با توجه به قرار داشتن در فصل کشاورزی با ۶۰۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب رو به رو هستیم که بیش از نیمی از آن مربوط به شهر گرگان و در حیطه وظایف شرکت آب منطقه‌ای است.

مصرف آب در گرگان به آخرین حد خود رسیده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان خاطرنشان کرد: مصرف آب در شهر گرگان به آخرین حد خود رسیده و هر سال با ۱۵ درصد افزایش مصرف مواجه هستیم.

رحمتی تصریح کرد: فشار به آب‌های زیرزمینی در استان به حدی رسیده که در سال‌های آینده برای تامین آب دچار مشکل خواهیم شد.

وی ادامه داد: ۹۵ درصد آب گلستان از طریق ۲۵۰ حلقه چاه در استان تامین می‌شود.