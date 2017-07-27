به گزارش خبرنگار مهر عاملان قتل بنیتا کوچولو ۱۰ صبح فردا صحنه سرقت خودرو را در محل خانه خانواده بنیتا بازسازی می کنند.

روز ۲۹ تیرماه یک پراید در محله مشیریه در حالی که نوزاد هشت ماهه ای داخل آن بود به سرقت رفت و چند روز بعد با دستگیری سارقان مشخص شد که آن ها پس از سرقت خودرو و لوازم داخل آن، خودرو را در حالی که بنیتا داخل آن بود رها کردند و شیشه های آن را نیز بالا کشیدند.نوزاد نیز به دلیل گرسنگی، تشنگی و گرما جان خود را از دست داد.

صبح فردا هر دو متهم دستگیر شده به همراه بازپرس کشیک قتل در محل حادثه حاضر شده و متهمان صحنه سرقت خودرو و نحوه رها سازی دختر کوچولوی ۸ ماهه را بازسازی می کنند.